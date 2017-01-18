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Bu çikolata bahçede yetişiyor

Çikolata tadındaki tropik meyve; "siyah sapote" artık Türkiye'de de yetişiyor. Anavatanı Meksika olan bu meyvenin tadı da, görünümü de çikolataya benziyor.

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Bu çikolata bahçede yetişiyor

Çikolata tadındaki tropik meyve; "siyah sapote" artık Türkiye'de de yetişiyor. Anavatanı Meksika olan bu meyvenin tadı da, görünümü de çikolataya benziyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emekli çiftin 5 yılda büyüttüğü ağaç, ilk meyvelerini verdi.

Gazipaşalı çift 5 yıldır hobi amaçlı tropik meyve yetiştiriyor. Mango, pepino, pejoya ve altın çilek emekli çiftin bu bahçede yetişen tropik meyvelerden bazıları. Aralarında en ilginci ise siyah sapote; yani "çikolata meyvesi". Bu tropik meyvenin tadı çikolataya benziyor.

Emekli öğretmen İzzet Akyol, "İçi çikolataya benzediği için çikolata meyvesi diyoruz. İçini açtığımız zaman da siyah çikolataya benzeyen bir renkte meyvemiz. Marketlerde satılan çikolatalardan farksız. Daha da lezzetli. Daha da doğal. En önemlisi hiçbir katkı maddesi yok." diye konuştu.

Eşi Nalan Akyol ise, "İnternette gezinirken gördük. Baktık Türkiye'de yokmuş. Bir ağacını bulalım dedik. Sorduk soruşturduk ve aldık."dedi.

Siyah sapote, ayrıca A ve C vitaminleri yönünden de zengin bir meyve türü.

Etiketler: siyah sapote, meksika, çikolata meyvesi, çikolata
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