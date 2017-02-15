Biberde kimyasal kalıntı iddialarına yanıt

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bazı televizyon kanallarında biberde raf ömrünün uzatılması amacıyla kimyasal madde kullanıldığı ve biberin bükülerek kırılmamasına dayandırılarak kimyasal kalıntı olduğu yönünde haberler yapıldığını belirterek, bu iddiaların bilimsel veriye dayanmadığını bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, çok beklediği için zor kırılan ve esnekleşen biberlerin kimyasal kalıntı taşıdığı için ihraçtan geri dönen ürünler olduğu ve iç piyasada tüketildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Bazı televizyon kanallarında biberde raf ömrünün uzatılması amacıyla kimyasal madde kullanıldığı ve biberin bükülerek kırılmamasına dayandırılarak kimyasal kalıntı olduğu yönünde haberler yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Bu iddialar bilimsel veriye dayanmıyor" ifadesini kullandı.

Bayraktar, örtü altındaki üretimde, hastalık ve zararlılarla mücadelenin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli uzman mühendisler ve tarım danışmanlarının gözetiminde uygun dozda ilaçlarla yapıldığına dikkati çekti.

Kullanılan ilaçlarda etiket üzerinde yazılı son ilaçlama tarihi ile hasat arasındaki süreye uyulduğuna işaret eden Bayraktar, ürünün, ilaç kalıntısı kalmaması için zamanından önce kesinlikle hasat edilmediğini belirtti.

"Hasat öncesi kalıntı analizi yapılıyor"

Bayraktar, taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi kalıntı denetimleri yapıldığının altını çizerek, kalıntı tespit edilmesi halinde üreticiye idari para cezası, hasat geciktirme veya imha işlemleri uygulandığını bildirdi.

Bitki koruma ilacı kullanılan ürünlerin hasat edildikten sonra, piyasaya sürülmeden önce numunelerinin alındığını kaydeden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gerekli kalıntı analizleri yapılmaktadır. Bu kalıntı analizleri yapılmadan, bu analizlerden temiz çıkmadan ürünler pazara sürülemez. Biberlerin kırılıp kırılmadığına bakılarak yapılan değerlendirme, tamamen bilimsellikten uzak ve analiz sonuçlarına, bilgi ve belgeye dayanmayan açıklamalardır. Yapılan haberler, halkı yanlış yönlendirmektedir, kamuoyunu yanıltmakta, üreticilerimizin ürettiği kaliteli ürünleri karalamakta, piyasada biberin üretici fiyatını ve pazar değerini düşürmektedir. Bu gibi haberler, ihracat bağlantısı yapıp, karını katlamak için yurt içindeki üretici fiyatını düşürmek isteyenlerin manipülasyonu gibi görünmektedir."

Bayraktar, iç piyasaya sürülecek ya da ihraç edilecek herhangi bir üründe kalıntı çıkması halinde, bu ürünlerin imha edildiğini belirterek, "Kalıntı nedeniyle ihraçtan dönen ürünlerin iç piyasaya sürülmesi mümkün değildir. Hatta imha işlemi için de TIR başına para alınmaktadır. Tüketicilerimiz hiçbir kuşkuya kapılmadan biberinden domatesine, salatalığına her türlü sebze ve meyveyi rahatlıkla tüketebilir" değerlendirmesinde bulundu.