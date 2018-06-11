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ABD'de "Grip Oteli"nde konaklayana 3 bin 500 dolar

ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim insanları, "Grip Oteli"nde konaklayacak gönüllüler arıyor.

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ABDde &quot;Grip Oteli&quot;nde konaklayana 3 bin 500 dolar

"Live Science"ın haberine göre, Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesi'nden bilim insanları, grip aşılarının etkisi hakkında araştırma yapabilmek için "Uzun Kalım Araştırma Birimi"ni, namıdiğer "Grip Oteli"ni kurdu.

Otel, bilerek ve isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak.

Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de olacak.

Bilim insanları, "Grip Oteli"ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: grip, bilim, araştırma, abd
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