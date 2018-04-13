Zslot Hlinka, çektiği simetrik fotoğraflarla büyülüyor

Zslot Hlinka, 1978’de Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dünyaya geldi.

Asıl mesleği matbaacılık olan Hlinka, fotoğrafçılığı hayatının önemli bir unsuru olarak tanımlıyor.

Aslında onun iki büyük tutkusu var: Mimari ve fotoğrafçılık.

Hlinka da bu ikisini birleştiriyor ve ortaya eşsiz bir manzara çıkıyor.

Ailesinin desteğiyle yeteneklerini geliştiren Hlinka, fotoğrafçılıkta kendini ifade şansı buldu.

Her kompozisyonda geometrik unsurları konu alıyor ve kusursuz bir şekilde onları fotoğraflıyor.

“Şehir havası ve akşam ışıkları beni büyülüyor, ama aynı zamanda içimde garip hisleri uyandıran sahneler de ilgimi çekiyor. Bir fotoğraf çektiğimde, diğer her şeyi unutuyorumtutuyorum ve sadece hazırlanacak resme odaklanıyorum. Anlarımı topluyorum.”

Macaristanlı fotoğrafçı, Budapeşte’deki binaların simetrisini yakalamak için yıllarını harcadı.

“Köşe Simetrisi”, “Parlamentonun İçi”, “Şehir Simetrisi”, “Konferans Salonu”, “Hava Koridoru” gibi projeleriyle birçok şehirde geometrik şekiller ve simetriler aradı.

Şimdiyse yeni serisi ‘Viennametry’ ile Avusturya’nın başkenti Viyana’nın geometrisini sunacak. Bu projesiyle, Viyana’da ilham veren spiral merdivenleri fotoğraflıyor.

Hlinka’ya göre mimari eserler hem geçmişin izlerini hem de parlak bir geleceği bir arada bulunduruyor.

“Nesneler durağan ve sessiz görünseler de, onları daha yakından incelediğimizde geçmişte yaşanan olayları görebiliriz.”