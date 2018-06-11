Yeşil doğası ve ilginç menderesleriyle Perşembe Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

Ordu'nun Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, yaz mevsiminde yeşile bürünen doğası ve birbirinden ilginç menderesleriyle, yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlkbaharın gelmesiyle karların erimeye başladığı yaylada, yaz mevsimi doğayı adeta yeniden canlandırıyor. Çimlerle kaplı yaylada yer alan mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan hayvanlar, turistlerin ilgisini çekiyor.

Türklerin Anadolu'ya gelmesinden itibaren yerleşim ve yaşamın devam ettiği kabul edilen yayla, girişinde bulunan doğal gölü ve şelalesiyle de ziyaretçilerine farklı alternatifler sunuyor.

Yağlı güreş şenlikleri, futbol turnuvaları...

Turizm merkezi olması nedeniyle yapılaşmanın yasak olduğu yaylaya gelen turistler, pansiyon ve apart evlerde konaklayabiliyor. Yayla merkezinde yer alan marketler, alışveriş merkezleri, kasaplar ve restoranlar sayesinde ihtiyaçlarını gidermek isteyen ziyaretçiler, şehir yaşantısını aratmayan imkanlara da sahip oluyor.

Yaz mevsiminde geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreş şenlikleri, futbol turnuvaları, at ve off-road yarışları ise farklı şehirlerden çok sayıda kişiyi yaylada buluşturuyor.

Ailesiyle birlikte Tokat'tan yaylaya gelen Ömer Duran, her ay düzenli olarak geldikleri bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldıklarını söyledi.

İnsanların yaylaya ilgi gösterdiğini anlatan Duran, "Buranın doğal güzelliği, bol oksijeni, ve yeşilliği ile iç içe oluyoruz. Aşırı derece turist çektiği için yurt dışından kafileler geldiğini görüyoruz. Sessiz bir yayladan ziyade burası çok yoğun oluyor. Şenliklerde adeta adım atılmıyor. Bugün özellikle de iftarımızı ailemizle birlikte açmak için yine buraya geldik. Burası insana ailesiyle birlikte huzur veriyor" dedi.

"Daha önceden bu kadar talep yoktu"

Üniversite öğrencisi Sefa Eşlik de, yaylayı görmeyenlerin mutlaka gelmesi gerektiğini söyledi.

"Kendine has manzarası ve doğasıyla burası çok güzel bir yer. Üniversiteden arkadaşlarımızı buraya davet ettik ve çok memnun kaldılar, beğendiler. Onlar da yeniden nasıl gelebileceklerini düşünüyorlar."

Yayla merkezinde restoranı olan Hasan Doğan ise, 14 yıldır burada hizmet verdiklerini, son 2 yıl içerisinde gelen insan sayısının gözle görülür şekilde arttığını dile getirdi.

Ramazan ayından sonra yerli ve yabancı turist sayısının daha da artacağından bahseden Doğan, şöyle konuştu:

"Yaylamız yerli ve yabancı turistleri çeken bir bölge. Dokunulmamış ender yaylalardan biri. Son yıllarda buraya olan ilgi fazlasıyla arttı. Daha önceden bu kadar talep yoktu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler mutlaka bir daha gelmek istiyorlar. Onlar için burada apart evler ve pansiyonlar bulunuyor. Bu sene yeni sezondan çok umutluyuz."

Kaynak: AA