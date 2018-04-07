Van Gogh'un eserleri seramikle can buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) ve Fındıkzade Türk İslam Sanatları Merkezi eğitimcileri ve öğrencileri yaklaşık 5 aydır Van Gogh'un eserlerini seramik tablolara dönüştürüyor.

Hollandalı Vincent Willem Van Gogh'un "Otoportre", "Ayçiçekleri", "Arles’teki Yatak Odası" ve "Yıldızlı Gece" gibi çok bilinen çizimleri bu çalışmaların arasında.

Seramik sanatçısı Şeyma Balcı,"Onun resimlerindeki fırça darbelerinin etkisinden çıkamadığım bir dönemde, bu fırça darbelerini seramiğe uygulamanın güzel olacağını düşündüm. Küçük denemeler yaptım, sonuçlandırdım ve konuyu öğrencilerime açtım. Sabır gerektiren bir iş olduğunu belirterek yapıp yapamayacaklarını sordum, onlar da kabul etti" diyor.

"Seramiğe uygularken eserleri içselleştirdik"

Şeyma Balcı ve öğrencileri, seramikleri 'sucuk' ya da 'fitil' olarak bilinen ve Neolitik Çağ'dan bu yana uygulanan bir teknikle oluşturdular.

Seramik sanatında renk skalası geniş değil. Gri renkli 'sır' olarak bilinen malzeme fırından masmavi ya da kıpkırmızı çıkabiliyor. O yüzden, Balcı eserlerin renklerinde zorlandıklarını anlatıyor.

"Riskliydi ancak resimlerin orijinaline yakın renkleri yakaladık. Van Gogh resimlerinde duygu derinliği ve naifliğin, -dili farklı da olsa olsa- bizim sanatımızda da olduğunu düşünüyorum. Belki de bu yüzden seramiğe uygularken eserlerini içselleştirmemiz zor olmadı, sonuç olarak da çalışmalar umduğumdan başarılı çıktı."

Sergide 60 seramik eser bulunuyor

Lale Festivali kapsamında hazırlanan "Vuslat: Cemre ve Lale" isimli karma sergide sanatseverlerle buluşuyor.

Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, kat'ı, ebru, bilimsel bitki çizimi ve ahşap oyma gibi 11 branştan eserlerin yer aldığı sergide 60'a yakın seramik eser bulunuyor.

Sergide, portresinden çalışılmış bir Van Gogh heykeli ve hazırlık sürecinin gösterildiği kısa video da ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.

Sergi, 20 Nisan'a kadar Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

