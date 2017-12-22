  • 23 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Unutulmuş paslı metaller sanat eserine dönüşüyor

Unutulmuş paslı metaller sanat eserine dönüşüyor

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin makine bakım onarım teknikerleri, hurdaları işleyerek birer sanat eseri haline dönüştürüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

İzmir'de belediye teknikerlerinin unutulmuş hurda metallerden yaptıkları heykeller göz dolduruyor.

Esas görevleri araç abakım ve onarımı olan belediye teknikerleri, hayal gücü ve kaynak makinesinin yardımıyla ortaya birbirinden ilginç metal heykeller çıkartıyor.

Teknikerlerin bu merakı sayesinde geri dönüşüme gönderilen hurda metallerin miktarı önemli ölçüde azalmış durumda. 

Bu işi kafa dağıtmak için yaptıklarını dile getiren sanatçı teknikerler, hiçbir şekilde sanatla ilgili bir eğitim almadıklarını ve yaptıkları işlerin tamamen doğaçlama olduğunu belirtiyor.

Heykellerini sergilemek istiyorlar

Hurda metallerden devekuşu, yusufçuk, gitar heykelleri yapan teknikerler, çalışmalarını sergilemek istiyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, "Çoğunluğu motor meslek lisesi olan uzmanlarımız amirleriyle birlikte serbest zamanlarda böyle bir sanat icra ediyorlar." dedi. 

Devran, ürünlerin nerede ne zaman ve nasıl sergilenecği konusunda ise çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. 

TRT Haber

Etiketler: sanat, metal, izmir, hurda
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER