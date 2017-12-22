Unutulmuş paslı metaller sanat eserine dönüşüyor

İzmir'de belediye teknikerlerinin unutulmuş hurda metallerden yaptıkları heykeller göz dolduruyor.

Esas görevleri araç abakım ve onarımı olan belediye teknikerleri, hayal gücü ve kaynak makinesinin yardımıyla ortaya birbirinden ilginç metal heykeller çıkartıyor.

Teknikerlerin bu merakı sayesinde geri dönüşüme gönderilen hurda metallerin miktarı önemli ölçüde azalmış durumda.

Bu işi kafa dağıtmak için yaptıklarını dile getiren sanatçı teknikerler, hiçbir şekilde sanatla ilgili bir eğitim almadıklarını ve yaptıkları işlerin tamamen doğaçlama olduğunu belirtiyor.

Heykellerini sergilemek istiyorlar

Hurda metallerden devekuşu, yusufçuk, gitar heykelleri yapan teknikerler, çalışmalarını sergilemek istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, "Çoğunluğu motor meslek lisesi olan uzmanlarımız amirleriyle birlikte serbest zamanlarda böyle bir sanat icra ediyorlar." dedi.

Devran, ürünlerin nerede ne zaman ve nasıl sergilenecği konusunda ise çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

TRT Haber