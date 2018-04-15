Türkiye'nin ve dünyanın en büyük halı-kilim müzesine yoğun ilgi

Isparta Belediyesi 2013 yılında, Türkiye'nin en büyük halı ve kilim müzesini hizmete açtı. Müzeye olan ilgi hala yoğun.

Çoğunluğu el dokuması 3 bin 500'ün üzerinde halı ve kilim bulunan müze, bu yönüyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor.

Isparta'nın terası olarak bilinen Gökçay Mesirelik Alanı girişinde 2013'te açılışı yapılan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi'nin dış cephesinde ise, 52 ton ağırlığında; dünyanın en büyük 3 gül heykeli yer alıyor.

Müzenin giriş kapısı, Isparta'yı simgeleyen gül ve ahşapla buluşturuldu. Belediye Ahşap Ağaç Oymacılığı Sanat Merkezi'nde 32 usta tarafından yapılan kapı, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müze kent tarihi ve kültürüne ışık tutuyor

Projenin mimarı Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, müzenin kent tarihi ve kültürüne ışık tuttuğunu ve müzede, dünyanın başka bir yerinde bulunamayacak el dokuması kilimlerin olduğunu söyledi.

"Türk milleti yüce duyguları olan bir millettir. Burası Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kilim müzesidir. Isparta gül ve halısıyla bilinir. Gülün yolculuğu da halının yolculuğu da bu müzede. Sadece halı ve kilim koymadık müzeye. Ahşap palangalar, çeşitli yabalar, düvenler, kap, kacak, antikalar, gül imbikleri, halı tezgahları, halı dokuyan kadın görselleri, bu tezgahlara ait kirkitler ve modellere kadar her şeyi topladık."

Etnografya araştırmacısı İsmail Ateş ile halı imalatçısı Hasan Büyükçam ve Türkiye'nin tek halı portre sanatçısı Ahmet Aksakal'ın adı müzenin katlarına verildi.

Müzeyi yerli ve yabancı çok sayıda turist ziyaret ediyor.

Isparta'nın el dokuma halı ve kilimleriyle birlikte çok sayıda farklı eseri bir arada gören turistler, müzenin mimarisini de beğeniyor.

11 katlı müzenin son katı seyir terası olarak inşa edildi. Müzeye gelen ziyaretçiler kulenin son katından Isparta'nın tamamını kuşbakışı görebiliyor.

Müze, hafta içi ve hafta sonu ziyarete açık.

Kaynak: DHA