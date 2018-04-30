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Buradasınız : » » Türkiye'de Dünya Dans Günü etkinlikleri

Türkiye'de Dünya Dans Günü etkinlikleri

29 Nisan'ın Dünya Dans Günü olarak kutlanması nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinde dans gösterileri yapılıyor.

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Türkiyede Dünya Dans Günü etkinlikleri

İlk kez 1982'de kutlanan Dünya Dans Günü, aynı zamanda Fransız bale sanatçısı Jean-Georges Noverre'nin doğum günü. UNESCO ve Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından 29 Nisan "Dünya Dans Günü" kabul edilen bu gün, her yıl çeşitli etkinliklerle dans sanatını dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

Dünya Dans Günü nedeniyle Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ağır Master Halk Oyunları ve Spor Kulübü iş birliğiyle, Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında birçok dans grubunun katıldığı gösteri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'den katılan dans grupları Anadolu'nun yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen dans grupları ise kendi kültürlerine ait dans gösterisi sundu.

Bodrum 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "29 Nisan Dünya Dans Günü Kutlama Şenliği" düzenlendi.

Bodrum Dans Kulübü tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte halk oyunu, bale ve modern dans gösterileri yapıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamada, ilçedeki okullar ve farklı kulüplerden dans grupları 31 gösteri sundu.

Kaynak: AA

Etiketler: modern dans, halk oyunları, dünya dans günü, bursa, bodrum, Bale
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