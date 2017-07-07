Kültür ve Turizm Bakanlığının, sinema sektörüne sağlayacağı destekler için başvurular bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun" hükümleri çerçevesinde sinema sektörüne sağlanan desteklere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, sinema alanında Türkiye'de tek olan Bakanlık fonu ile animasyon film yapım, araştırma ve geliştirme, belgesel film yapım, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı kurgu film yapım ve yapım sonrası türlerinde destek veriliyor.

Yoğun ilgi gören desteklere ilişkin yılda bin 500'ün üzerinde proje başvurusu alınıyor. Başvuruların internet üzerinden alınması amacıyla Bakanlık tarafından aynı anda 8 başvuru işlemi, e-Devlet kapısı üzerinden kullanıcıların erişimine açılıyor.

En üst seviye siber güvenlik önlemleriyle yürütülecek işlemler, başvuru sahiplerinin iş yükünü de önemli ölçüde azaltacak.

Sinema sektörüne devlet desteği, 2005'te yürürlüğe giren Sinema Kanunu ile yeni boyuta kavuştu. 1990-2004'te sinema sektörüne aktarılan destek 5,7 milyon dolar iken, 2005-2016'da bu tutar 176 milyon dolara ulaştı.

Sektöre aktarılan desteklerle üretimde de önemli artış yaşandı. 2004'te 18 olan gösterime giren yerli film sayısı, 2016'da 135'e yükseldi. 2004'te 29,7 milyon olan izleyici sayısı ise 2016'da 58,2 milyona ulaştı.

Türkiye, yerli film izlenme oranında zirvede

Yerli filmlere olan ilgi üst seviyeye çıkarken, Türkiye yüzde 53 yerli film izlenme oranı ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Fransa'da ise bu oran yüzde 35 düzeyinde.

2017'de 30 uzun metraj film projesine 25 milyon 600 bin lira, araştırma ve geliştirme, kısa, belgesel, animasyon film ve senaryo yazım türlerinde de 166 projeye 6 milyon 540 bin lira olmak üzere toplam 32 milyon 140 bin lira destek sağlandı.