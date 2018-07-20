Türk sanatlarına yabancı öğrencilerin eli değiyor

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu için İngiltere, Japonya, Filistin, Hindistan, Pakistan, Moğolistan, Çin, Rusya, Mısır gibi ülkelerden Karabük'e gelen 23 yabancı öğrenci, Türk sanatlarından bazılarını öğrenme imkanı buluyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) ev sahipliğinde Karabük'te bulunan öğrenciler, boyutlu kağıt sanatı, seramik ve ebru gibi çeşitli eğitimler alacak.

"18 ülkeden 23 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz"

TÖMER Okutmanı Mehmet Önder Karakaş, kursun 3 hafta süreceğini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün 2010'dan bu yana Türkçe Yaz Okulu etkinliği düzenlediğini ifade eden Karakaş, "Bu bizim dahil olduğumuz üçüncü yaz okulu. Bu sene 118 ülkeden bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Biz Karabük Üniversitesi olarak 18 ülkeden 23 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu projede, hem dil öğretimi, hem de öğrencilerimize Türk kültürü ve sanatını tanıtmak bizler açısından oldukça önemli. Etkinlik kapsamında SAKEM tarafından düzenlenen rölyef kursuna katıldık. Öğrencilerimiz bu kurs vasıtasıyla Türk sanatlarını ve kültürünü yakından görme fırsatı buluyor. Bunun dışında pek çok etkinlikle öğrencilerimizi misafir edeceğiz" dedi.

"Türk kültürünü el sanatlarıyla öğretmeye çalışıyoruz"

SAKEM Koordinatörü Münevver Esen, TÖMER'in kendileriyle irtibata geçtiğini ve daha önce bu tarz bir uygulama yaptıklarını belirtti.

Uluslararası öğrencilere Türk kültürünü ve el sanatlarını atölye çalışması şeklinde öğretmeye çalıştıklarını anlatan Esen, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz rölyefle başladılar. Bunun dışında seramik de çalışacağız. Gençlerimizin çok ilgili olduğunu gözlemledik. Türk kültürüne karşı ayrıca bir ilgi duyduklarını gözlüyoruz. Gençlerimizle, Türkçe diyalog kurabilmenin sevincini yaşıyoruz."

"Türkçe öğreniyorum, Türk kültürünü daha yakından tanıyorum"

Filistinli Reem Abdullah da Türkçeyi çok sevdiğini ifade etti.

Fas'ta araştırma yaptığını ve Yunus Emre Enstitüsü'nü bulduğunu söyleyen Abdullah, "Orada Türkçe öğrendik. Karabük çok güzel bir şehir. Her yerde çok güzel insanlar var, çok misafirperverler. Burada yaşamak çok güzel. Ben Türkçe öğreniyorum ve böylece Türk kültürünü daha yakından tanıyorum" dedi.

"Türkiye ve Türk insanı çok güzel"

Somalili İsmail Abdullahi Ahmed ise Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Çok farklı yerleri gezdiklerini anlatan Ahmed, "Bugün rölyef kursu için geldik. Türkiye ve Türk insanı çok güzel, onları unutmayacağız. Ben ilk kez yaptığım için rölyef yapmak zor, az az öğreniyorum" dedi.

Kaynak: AA