Türk mutfağının en mini hali: Mini Türk Mutfağı

"Mini Türk Mutfağı"nda, tencereden tabağa, fırından buzdolabına kadar her şey minyatür. Bu mutfakta Anadolu'nun birbirinden leziz yemekleri ufacık mutfak aletleriyle mini boyutlarda hazırlanıyor.

İstanbul'da yaşayan sosyal medya süpervizörü Burcu Aydın ve videografiker eşi Anıl Aydın 5-6 ay önce bu projeyi başlattı.

Amaçları, Türk mutfağını dünyaya farklı bir yöntemle tanıtmak.

"Miniature Space"in dünyada başlattığı bu akımın Türkiye'deki öncüleri Aydın çifti, çektikleri minyatür yemek videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Minik bir oyuncak mutfağı andıran görüntüsüyle görenleri masalsı bir dünyaya sürükleyen "Mini Türk Mutfağı"nda binbir zahmetle pişirilen yemekler ise gerçek.

Burcu Aydın, lahmacundan çiğ köfteye, baklavadan yaprak sarmasına birçok lezzetli yiyeceği "Mini Türk Mutfağı"nda itinayla hazırlıyor.

Yemekler, bir minyatür sanatçısının yaptığı ve mumla ocağa dönüştürülen kuzinede pişiriliyor.

Aydın çifti, mutfak malzemelerini genellikle Uzak Doğu ülkelerinden temin ediyor.

Burcu Aydın'ın hazırlık aşamalarını eşi Anıl Aydın kamerayla görüntüleyerek, sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerin beğenisine sunuyor.

"Mutfakta fena değilim ama minyatürleri beni baya zorladı"

Burcu Aydın, benzer örnekleri yurt dışında gördüğü için bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

"Mutfakta fena değilim ama minyatürleri beni baya zorladı. Mini Türk Mutfağı'na, Türk mutfağının iki güzel tarifiyle başlamıştım. Baklava ve sarma... Sarmayı defalarca denedim çünkü büyüğünün birebir ölçüsünü bulabilmek baya bir zor. Baya bir aşamadan sonra yapmayı başardım. Mutfakta ölçüleri bulabilmek, o eşyalarla bir şey kesebilmek, o görüntüyü yakalayabilmek çok zor. O nedenle büyük tariflerden epey ayrıştırıcı ve zor."

Hedefleri Türk mutfağını tanıtmak

Anıl Aydın da, yemeklerin küçük ölçeklerde olması nedeniyle çekimlerde ilk başlarda zorlandıklarını ancak yaptıkça öğrendiklerini ve zamanla kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

"Global ölçüde hedefimiz, Türk mutfağını tanıtmak ve buradaki tarifleri dünyaya duyurmak. Anadolu yöresi çok çeşitli mutfağa sahip. Bunun örneklerini büyük ve orijinal şekliyle değil de daha küçük bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. İlginç bir tanıtım yöntemiyle tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürel bir proje olduğu, ülkemizin, Anadolu topraklarını tanıtmak için hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılabilir."

Projenin alt yapısının hazırlığı iki yıl sürdü.

Çift, öncelikle evinin bir odasını küçük bir stüdyoya çevirdi. Daha sonra mini mutfağı kurdu ve çekimlere başladı.

Aydın çifti, çekimlerin ilk başlarda 7 saat sürdüğü, zamanla pratik kazandıkça bu sürenin 2 saate düştüğünden de bahsetti.

Aydın çifti, güzel yorumlar yapıldıkça ve izlendikçe bir sonraki tarifi daha büyük bir titizlikle çektiklerini söyledi.

Kanalın YouTube'da 27 bin, Instagram'da 55 bin ve Facebook'ta 12 bin takipçisi var.

Kaynak: AA