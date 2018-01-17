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Buradasınız : » » TRT Kurdî, TRT Avaz ve TRT Müzik artık HD kalitesinde

TRT Kurdî, TRT Avaz ve TRT Müzik artık HD kalitesinde

Türkiye'nin en çok sevilen ve seyredilen kanallarından TRT TRT Kurdî, TRT Avaz, TRT Müzik HD yayınına geçti.

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TRT Kurdî, TRT Avaz ve TRT Müzik artık HD kalitesinde

TRT Kurdî, TRT Avaz, TRT Müzik kanallarını daha net, daha renkli görüntüsü ve daha kaliteli sesiyle artık HD yayın ile izleyebileceksiniz.  

Türkiye’nin ilk Kürtçe kanalı TRT TRT Kurdî HD, yaptığı program ve yayınlarla dünya üzerinde Kürtçe yayın yapan 100’ün üzerinde kanal arasında en çok izlenen kanal olma özelliğine sahip.

TRT birikimiyle, 24 saat yayın yapan bir aile kanalı olan TRT Kurdî, dizi, belgesel, müzik eğlence, din, kültür ve çocuk programlarıyla öne çıkıyor.

2009 yılında TRT 6 adıyla kurulan kanal, TRT kanallarının rakamla değil, içeriklerine uygun isimlerle anılması üzerine, 2015 yılında TRT TRT Kurdî adını almıştı.

Türk dünyasının ortak kanalı, ortak sesi olma iddiasını taşıyan TRT AVAZ ise kanalında Orta Asya, Kafkasya, Türkiye ve Balkanlar ile yayınlarının ulaştığı diğer alanlara yönelik haber, kültür, sanat, eğitim müzik, eğlence, çocuk, belgesel ve yarışma programlarını izleyiciyle buluşturuyor.

TRT Müzik ise Türkiye'nin en sevilen sanatçılarıyla, nostaljikten en yeni parçalara kadar, müzik belgeselleri ve müzik, eğlence ve şov programlarıyla evlerinize konuk oluyor. 

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: trt kürtçe, TRT Kurdi, trt avaz
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