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Trabzon'da 4 bin yıllık yeraltı şehri bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi sırasında Komnenos Krallığı'na ait olduğu düşünülen 4 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi.

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Trabzonda 4 bin yıllık yeraltı şehri bulundu

Geçtiğimiz yıllarda bulunan yeraltı tünelleri ve su kemerlerinden sonra Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde yapılan kazıda da bir dehliz bulundu. 

Kentsel dönüşüm projesi askıya alınırken, İl Kültür Müdürlüğü çalışma başlattı.

Tarihi kalıntıların "Kayıp imparatorluk" diye adlandırılan Komnenos Krallığı'na ait olduğu iddia ediliyor.

Trabzon'un merkez ilçesi olan Ortahisar'ın altında birçok tünelin ve yeraltı şehirlerinin kalıntısının tespit edildiği bildirildi. 

Bir dehlizde de yaklaşık 30 metrelik kazı yapıldığı öğrenildi.

Yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yer altı şehri, Trabzon, dehliz
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