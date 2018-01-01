  • 01 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.795
    EURO 4.556
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.987
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Topkapı Sarayı, geçen yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu

Topkapı Sarayı, geçen yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu

Topkapı Sarayı Müzesi ile Aya İrini Anıt Müzesi, geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Topkapı Sarayı, geçen yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği tarihi mekanların başında yer alan Topkapı Sarayı, geçen yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında inşa edilen, yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun yönetim, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan, günümüzde ise müze olarak hizmet veren saray, geçen yıl 1 milyon 943 bin 969 kişi tarafından ziyaret edildi.

Sarayın avlusunda yer alan ve VI. yüzyılda inşa edilen Aya İrini Anıt Müzesi ise geçen yıl 50 bin 243 kişiyi ağırladı. Malzeme ve mimarisiyle tipik bir Bizans yapısı olan Aya İrini, 1453'te İstanbul'un fethinden sonra önemli bir değişikliğe uğramadı.

Uzun süre ganimet ve silah deposu olarak kullanılan müze, 1869'da Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adını aldı. Zamanla, sergi mekanlarının yetersiz kalması nedeniyle buradaki eserler 1875'te Çinili Köşk'e taşındı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Topkapı Sarayı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER