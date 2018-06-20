Tarihi "Kale Müze"nin ziyaretçi sayısı yüzde 100 arttı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı Marmaris Kalesi'nde bulunan müze, ziyaretçi sayısındaki artışla dikkat çekiyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve "Kale Müze" olarak da bilinen Marmaris Müzesi'ne ziyaretçi sayısı, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla 67 bin oldu.

Ziyaretçi sayısı 2018 yılının ilk 5 ayında ise, 19 bin 708 kişiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı.

Marmaris Müzesi'nde 2017 yılında 67 bin ziyaretçiden 394 bin 440 lira gelir elde edildi. Marmaris Müze Müdürlüğü'ne bağlı Datça Knidos Ören Yeri'ne giden 44 bin 62 kişiden de 292 bin 500 lira gelir sağlandı.

Müze, 2017 yılında ziyaretçi ve gelirini önceki yıla göre yüzde 100 artırdı. Ziyaretçilerin çoğunluğunu oluşturan Rus turistlerin ardından ikinci sırayı İngiliz turistler aldı. Ortadoğulu turistlerin de ziyaretinde artış gözlendi.

En fazla gelir getiren 22 müze arasına girdi

Marmaris Müzesi'nin 2017 yılında gösterdiği performans ve artış oranıyla en fazla gelir getiren 22 müze arasına girerek gişesinin ihale kapsamına alındığı belirtildi.

Müze envanterine kayıtlı 14 bin 984 eser bulunurken, 2017 yılında 108 eser girişi yapıldı. Ayrıca kale yakınında yer alan Kültür Varlığı tescilli bina Bakanlık tarafından kamulaştırılarak Müze Müdürlüğü'ne kazandırıldı.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Marmaris Kale Müze'nin 27'nci yılına girdiğini söyledi.

Açık ve kapalı teşhir alanları bulunan müzede Knidos, Burgaz-Emecik, Marmaris ve Çevresi, Taş Eserler salonları olduğunu belirten Atabey, bahçede de Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Cumhuriyet dönemine uzanan eser koleksiyonunun sergilendiğini vurguladı.

"Önceki nesillerin neler yaptığını gördük"

Almanya'nın Stutgart şehrinden Marmaris'e tatile gelen ve müzeyi ziyaret eden Musa Demirci, "Kale düzenli ve temiz. Çok hoşumuza gitti. Kale ve eserler korunmuş. Bu bizi çok etkiledi" dedi.

Müzeyi gezen Nurten Demirci de, kale ve içindeki eserlerin yüzyıllar önce yapıldığı halde zarafet ve inceliğinin sergilendiğini söyledi.

"Eserlerin korunma şekli ve günümüze getirilmesi çok değerli. Tarihi yerleri görmeyi seviyoruz. Bizden yüzyıllar önceki nesillerin neler yaptığını gördük. Onların yaptıklarını az da olsa görebilmek, o anı yaşayabilmek bile çok güzel."

"Türkiye'nin eşsiz ürünleriyle önemli potansiyeli var"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Türkiye'nin deniz, kum ve güneş açısından dünyanın bildiği güçlü bir ülke olduğunu ancak aynı zamanda kültür turizmi açısından, coğrafi ve kültürel çeşitliği, varlıkları ve Anadolu'nun eşsiz ürünleriyle çok önemli potansiyeli olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür turizmini geliştirme noktasında faaliyetlerine hız verdiğini anlatan Önal, "Son yıllarda özellikle ülkemizdeki tüm müzeler yenilendi ve yeni müzeler açıldı. Dünya klasmanının üzerinde müzelerle Anadolu'ya kültür turizmi yayıldı. Ören yerleri ayağa kaldırıldı. Coğrafyamızın güzellikleri tanıtıldı. Tüm bu çalışmalar sadece deniz, kum, güneş değil, diğer alanlardaki potansiyelimizi harekete geçirecek. Bakanlık ve sektör olarak elimizden geleni yapıyoruz ve daha da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Marmaris Müzesi

Marmaris Müzesi envanterinde kayıtlı arkeolojik kalıntı, sikke, etnografik eser olmak üzere 14 bin 984 eser olduğu biliniyor.

İçinde müze de bulunan ender yerlerden Marmaris Kalesi'nin, yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin ediliyor.

Antik kaynaklarda kaleyle ilgili ilk bilgileri günümüze aktaran M.Ö. 490-425 yılları arasında yaşamış ünlü tarihçi Halikarnassoslu (Bodrum) Heredot. Heredot, Marmaris'te ilk surların M.Ö. 3000'de yapıldığını yazıyor.

Kalenin yapımından söz eden bir diğer kaynak ise Evliya Çelebi. 17. yüzyılda Muğla çevresini gezen Evliya Çelebi seyahatnamesinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi öncesinde kalenin yaptırılması için emir verdiğinden ve buranın sefer sırasında askeri üs olarak kullanıldığından söz ediyor.

Önemli bir kısmı Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Fransız savaş gemisinin top atışlarıyla yıkılan kalede, 1979 yılına kadar Marmarisliler iskan ediliyordu. Marmaris Kalesi'nin içinde 18 konut, bir çeşme ve bir sarnıç da var.

Marmaris Körfezi'ne uzanan yarımadada ve limana hakim bir noktada kurulu kale, 14 Ekim 1983'te korunması gereken anıtsal yapı olarak tescil edildi. Onarımı 1990 yılında tamamlanan kale, 18 Mayıs 1991'den beri müze işlevi görüyor.

Kaynak: AA