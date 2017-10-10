Star Wars: Son Jedi'nin beklenen fragmanı yayınlandı

"Yıldız Savaşları" serisinin sekizinci halkası "Son Jedi"nin merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı.

Yönetmen koltuğuna Rian Johnson'un oturduğu "Star Wars: Son Jedi" adlı film, 15 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

"Yıldız Savaşları" serisinin sekizinci halkası "Son Jedi"nin merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı.

FRAGMAN HAZIRLANIYOR...

Filmin senaryosunu Johnson'un yanı sıra George Lucas kaleme aldı.

Bilim kurgu, aksiyon, fantastik ve macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Adam Driver, Oscar Isaac ve Billie Lourd yer alıyor.

Filmin yapımcılığını ise J.J. Abrams, Kathleen Kennedy, Ram Bergman, Tom Karnowski ve Jason McGatlin gerçekleştirdi.

Amerikan yapımı filmde, Güç Uyanıyor'un kahramanları galaktik efsanelere katılıp Güç'ün asırlık sırlarını ve geçmişin şaşırtıcı keşiflerini çözen destansı bir maceraya atılıyor, Skywalker efsanesi ise devam ediyor.