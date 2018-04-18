Şanlıurfa'da "Peygamberler Tarihi Müzesi" açılacak

Şanlıurfa'da, Kur'an-ı Kerim'in esas alınarak, yapılması planlanan "Peygamberler Tarihi Müzesi" teknolojik imkanlarla desteklenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip müzenin proje detayları duyuruldu.

İçerik olarak Kur'an-ı Kerim'in esas alınacağı müze, ay-yıldız mimari tasarımıyla iki yapay tepe şeklinde tasarlanacak.

Kullanım alanı tamamen toprak altında olacak müzenin yıldız tasarımına sahip kısmında ise ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler yer alacak.

İçerisinde danışma, idari birimler, personel odaları, mescit, kütüphane, kafe ve alışveriş noktaları yer alan yıldız bölümü aynı zamanda müzeye giriş ve çıkışları içeren 900 metrekarelik alanı kapsayacak.

En geniş noktasındaki çapı 16 metreyi bulacak müzenin yüksekliği ise 15 metre olacak hilal kısmı da 6 bin metrekarelik bölgeden oluşacak.

Teknolojik imkanların kullanılarak görsel bir şölen sunulacağı hilal bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tüm peygamberlerin yaşantıları yine Kur'anda anlatıldığı gibi yansıtılacak.

Kronolojinin yanı sıra kıssaların uzunluğuna da dikkat edilecek müzede, sesli ve hareketli unsurlar da yer alacak. Müze aynı zamanda konuyu bütünleyen, maket ağaç, bitki, hayvan, taş, kaya ve su gibi üç boyutlu nesnelerle de desteklenecek.

Çalışmayı bilim heyeti hazırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm peygamberleri anmak ve anlamak için müzenin hayata geçirileceğini şöyle anlattı:

"Buradaki hedefimiz ziyaretçilerimize peygamberler noktasında tarihi bir yolculuk yaşatmak. İnsanlık tarihinde yol gösterici olan peygamberlerimizin daha iyi tanıtılmasını sağlamanın Peygamberler şehrine çok yakıştığını biliyoruz. Çalışma bilimsel bir heyet tarafından hazırlandı. Kaynak olarak Kur'an-ı Kerim esas alınıyor. Ayetlerle ve hadislerle peygamberler tarihi burada işlenecek. İşin uzmanları tarafından metinler yazılıyor ve bu metinler görsel ve efekt olarak sunulacak."

Müzede, hangi peygamberin hangi bölgelerde yaşadığı, ne amaçla görevlendirildiği konusunda müzede bilgiler verilecek.

Projenin 18 ayda tamamlanarak hizmete sunulmasının hedefleniyor.

Kaynak: AA