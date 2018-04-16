"Orada bir köy var uzakta" diyenlerin köyü: Apçağa

"Çağlayan Su" olarak da bilinen Apçağa, "Orada bir köy var uzakta" şiirini yazan şair Ahmet Kutsi Tecer'in köyü.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine 5 kilometre mesafedeki Apçağa, 200-300 yıllık ahşap evlerin restore edilmesiyle özgün kimliğini korumaya devam ediyor.

Osmanlı'nın sivil mimarisini yansıtan evlerde sofa, divanhane, kiler, selamlık gibi bölümlerle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Apçağa'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillenen ve koruma altına alınan dokuz ahşap ev ile altı çeşme var.

Tarihi dokusunun yanı sıra köyü tanıtan pek çok yöresel giysi ile 150 yıllık tarım aletleri ve Cumhuriyet edebiyatının şair ve yazarlarından Ahmet Kutsi Tecer’in kullandığı pek çok eser de köyün girişinde şair adına oluşturulan kültürevinde sergileniyor.

"Apçağa'ya hasretini ve özlemini dile getirmiştir"

Yıllık yaklaşık 5 binin üzerinde insan, Apçağa'yı ziyaret ediyor.

Köy muhtarı Kemal Aydınlık da, köyün her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çektiğini anlatıyor.

"Kemaliye'ye gelen turistlerin mutlak suretle gelip gördükleri ve gezmeden gitmedikleri bir yer. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Şairimiz Ahmet Kutsi Tecer yazdığı şiirinde köyü olan Apçağa'ya hasretini ve özlemini dile getirmiştir. Bu şiir Apçağalı Ahmet Kutsi Tecer tarafından köyümüz için yazılmıştır."

Haziran 2014'te açılışı yapılan kültürevi, köyün yerlisi olan Ahmet Kutsi Tecer'in anısına yapılmış.

Köye gelen turistler de Apçağa'nın ilgiyi fazlasıyla hak eden yemyeşil ve korunmuş bir köy olduğunu düşünüyor.

"Orada bir köy var uzakta" şiiri

Doğup büyüdüğü köyü özleyenlerin dillerinden düşürmediği "Orada bir köy var uzakta" adlı şiir, 1927 yılında Ahmet Kutsi Tecer tarafından yazıldı.

Ahmet Kutsi Tecer'in "Orada bir köy var, uzakta/O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da/O köy bizim köyümüzdür..." dizeleriyle köyü Apçağa'ya hasretini anlattığı söyleniyor.

Tecer'in köyü, Doğu Anadolu'nun turist çeken önemli yerleşim yerlerinden biri oldu.

Kaynak: AA