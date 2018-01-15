Nazım Hikmet doğum gününde anıldı

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfınca doğumunun 116. yılı dolayısıyla Tarabya rıhtımında anıldı. Törene ünlü isimler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet'in Anadolu'nun bir köyünde bir çınar ağacının altına gömülmek istediğini aktararak, bu dileğin bir gün mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Amacımız, buradaki çınar ağacının altına gömülmesi"

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de usta şairin Türkiye'den ayrılmasının üzerinden 67 yıl geçtiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Son ayak bastığı yer burası. Ondan sonra bir daha gelememiş. Umarım günün birinde geri gelecek. Amacımız, tekrar geri gelmesi ve buradaki çınar ağacının altına gömülmesi. Hepimiz onun için dua ediyoruz ama sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz bunun için. Nazım Türkiye'den ayrıldıktan sonra, aklı Türkiye'de kalmış, bedeni dışarıda olmuş. Gelmek istemiş, gelememiş." açıklamasında bulundu

Tarabya'dan denize açılan teknede, Nazım Hikmet şiirleri okundu ve denize karanfiller bırakıldı.

Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran, 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geldi. Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. Şiirleri elliden fazla dile çevrilen, eserleri birçok ödül alan usta şair, yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullandı.

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet, 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarıldı.



AA