Myra Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıllık toplantı yapısı keşfedildi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Öğretim Üyesi ve Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra- Andriake kazılarında, bölgenin en erken toplantı yapısı keşfedildi.

Klasik Çağ'a ait ilk örnek olan yapının Myra'nın sarp kayalıklarında yer aldığını belirten Prof. Dr. Çevik, "2009'dan beri küçük bir kısmını gözlemleyip, olasılıkla toplantı yapısı olduğunu düşündüğüm yapı, 2017 sezonunda çok zor bir çalışmayla tamamı bitki ve molozlardan arındırılıp, sondajlar yapılarak planı, dönemi ve fonksiyonu anlaşılmaya çalışıldı" dedi.

"Heyecan verici bir keşif"

Prof. Dr. Çevik, Myra-Andriake kazılarında pek çok heyecan verici keşifler olduğunu, ancak son kazı sezonunda keşfedilen bu yapının en kıymetlilerden biri olduğunu vurguladı. Klasik Çağ'da bir toplantı yapısı olduğunu anladıklarında şaşırdıklarına değinen Prof. Dr. Çevik, "Myra akropoldeki bu toplanma alanı, 300 metre yükseklikte, sarp kayalıklar üzerinde. Bu yapıya 1.5 ay boyunca her gün çıktık" diye konuştu.

Ana kaya oyularak yapılmış

Klasik Çağ'da meclis yapısı olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Çevik, şunları söyledi:

“Şaşırmamızın nedeni buydu. Bu yapı, bir meclis yapısı değildi. Belli ki insanların bir araya geldiği bir festival, tören, seremonik bir alan burası. Oturma alanları dışında yaklaşık 24x6.5 metre ölçüleri olan yapıdaki araştırmalar ve sondajlar sonucunda, 2 ana evre ve ara evreler de olduğu, bunlardan ilkinin Klasik Dönem içinde 4'üncü yüzyıl, 2'nci evrenin de Orta Çağ olduğunu gördük. İlk evrede, alanın alt kesimlerinin çoğunlukla ana kayaya oyularak yapıldığı, güney, batı ve doğu kesimlerde ana kayada basamaklar ve oyuklar oluşturmak suretiyle oturma işlevli ahşap konstrüksiyon altlığının tamamlandığı ve pek çok kısımda izlerinden görüldüğü üzere ana kayanın bittiği yerde blok taşlarla örülerek yapı duvarlarının kısmen yükseltildiğini anladık. Doğu kesiminde bulunan kaya nişi ve önündeki platform da alana yönelik olarak altar (sunak) görevi gördüğünü belirledik. Konumu, ölçüler ve yukarıda anılan veriler ışığında, Klasik Dönem içerisinde akropoldeki dinsel veya ölü kültü törenlerinde kullanılmış olan açık hava toplanma mekanı olduğu tespit edilmiş oldu."

Bölgede ilk örnek

Klasik Çağ'da Anadolu'da benzer bazı alanların olduğunu, ancak bölgede ilk örnek olduğunu anlatan Prof. Dr. Çevik, “Myra, Klasik Çağ'da bölgenin en önemli metropollerinden biri. Myra'nın 110 kaya mezarı, inanılmaz yazıtlarıyla beraber zaten Klasik Çağ'da önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Likya'nın en nitelikli klasik kaya mezarlarını barındıran bir yer. Myra'da sosyal ve dinsel hayatın anıtsal mimariyle belgelenmiş olması, önemli bir bilimsel karanlığı aydınlatmıştır" dedi.

Kaynak: AA