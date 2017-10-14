Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi", Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde (GTGB) açıldı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un son yüzyılın en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.

Akıncı, vatandaşların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini büyük bir ferasetle engellediğini belirterek, "O gecenin en dikkat çekici noktalarından biri, kendi halinde yaşayan, 'normal' yaşam süren insanların birer kahraman olduğunu görmemiz. 'Acaba kahramanlık tarihte mi kaldı?' diye düşündüğümüz bir dönemde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, çeliği göğsünde durduran bir millete şahit olduk. Şehit Mustafa Cambaz da böyle bir destan yazdı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cambaz'ın bıraktığı mirasın birçok açıdan önemli olduğuna vurgu yapan Akıncı, Cambaz'ın mütevazı bir hayat yaşadığını, mütevekkil ve iyimser bir insan olduğunu dile getirdi.

"Mustafa'nın gittiği yer çok güzel"

UKSD Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Mehmet Şeker de Mustafa Cambaz'la geçmişe dayalı sağlam bir dostlukları olduğunu anlattı.

Şeker, Cambaz'la birlikte çalıştıklarına ve çok anı biriktirdilerine dikkati çekerek, "Mustafa'nın pasaportu yoktu. O yüzden memleketine gelemiyordu. Gelmek istediğinde, ailesini özlediğinde Keşan'a giderdik. Ailesi de buradan oraya gelirdi. Orada buluşur hasret giderirdik ve sonra epey hüzünle dönerdik. Bugün burada yok, fotoğrafları var ama Mustafa'nın gittiği yer de çok güzel, biz ona inanıyoruz. Allah hepimizi onunla kavuştursun." diye konuştu.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ise Türkiye'deki ulu camilerin Mustafa Cambaz’ın çektiği fotoğraflar sayesinde daha çok bilinir hale geldiğini kaydetti.

Şerif, Batı Trakya'da Türkiye'ye 'anavatan' dediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye 100 yıl önce işgal edilmeye çalışılmış ve Çanakkale'de 250 bin vatan evladı şehit olmuştu. Üzerinden 100 yıl geçti ve aynı insanlar şekil değiştirip bu vatanı tekrar işgal etmeye kalktılar ve bu sefer 250 şehit verdik. Ben Çanakkale'ye gittiğimde şehitliklerde Gümülcineli şehit var mı diye bakarım. Sonra gözüm Batı Trakyalı, ondan sonra da Balkanlar'daki şehitleri arar. Orada Anadolu, Halep, Şam, bugün gönül coğrafyası diye tarif edilen bütün coğrafyadan şehitlere fatiha okuyoruz. Belki de 50-100 yıl sonra Batı Trakya'nın insanları, 15 Temmuz şehitleri arasında bizden biri var mı diye bakacaklar. O gün baktıklarında gururlanan, 'Anavatan için benim memleketim de şehit verdi' diyen insanlar olacak. Mustafa Cambaz da 100 yıl önce vatanı için şehit olan Batı Trakyalılar gibi buranın gururu olmuştur."

Hain darbe girişiminin bin yıl daha konuşulacağı değerlendirmesini yapan Şerif, "Çünkü sırtında Türk bayrağıyla yürüyen insanlara, kuyruğunda ay yıldız olan uçaklardan bomba yağdırıldı. Garip bir olay." dedi.

Ailesi de sergiye katıldı

Açılışa Mustafa Cambaz'ın eşi Semra, oğlu Alparslan Cambaz, babası Ahmet, ağabeyi Ali, yengesi Sabriye Cambaz Hasan'la ablası Sabriye ve eniştesi İsmail Topal da katıldı.

Yaklaşık 35 fotoğrafın bulunduğu serginin açılışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Bütçe Takibi Koordinatörü Mehmet Akif Tozlu, UKSD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hilmi Baş, UKSD Yönetim Kurulu Üyesi Selman Gemuhluoğlu, UKSD Genel Sekreteri Kamil Engin ve GTGB Genel Sekreteri Nihat Binbaşı da yer aldı.

Sergide, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit olan fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Cambaz'ın Türkiye'nin değişik bölgelerinde çektiği tarihi, estetik ve kültürel değer taşıyan eser ve mekanların fotoğrafları yer alıyor.

Sergi, 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.