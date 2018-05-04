  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Muş'ta iki mevsim bir arada

Muş'taki vatandaşlar iki mevsimi bir arada yaşıyor. Bir yandan Kurtik Dağı'nda kayak yapıyorlar, diğer yandan Muş Ovası'ndaki göletlerde yüzüyorlar.

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Muşta iki mevsim bir arada

Bir yanda Muş şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta 2 bin 200 rakımlı Kurtik Dağı, diğer yanda Muş Ovası'ndaki göletler.

Vatandaşlar, hem yanlarında getirdikleri branda, naylon ve plastik leğenlerle Kurtik Dağı'nda karın keyfini çıkarıyor, hem de çocuklar Muş Ovası'ndaki göletlerde suda oynuyor. Bölgeye gelen vatandaşlar iki mevsimi bir arada yaşıyor. 

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan, vatandaşların Kurtik Dağı'nda kayak yapıp kent merkezinde baharı yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlimizde yarım saatlik mesafeyle bir günde iki mevsimi yaşamak mümkün. Yerli ve yabancı misafirlerimizi lalemizle kırmızıya bürünen ovamıza, karla beyaza bürünen dağlarımıza ve tarihi mekanlarımıza davet ediyoruz."

Eskişehir'den Muş'a atanan öğretmen Mukaddes Meşeoğlu, bölgenin coğrafyasının çok güzel ve insanının çok iyi olduğunu söyledi. Meşeoğlu, "İnsanların buraya gelmesi için birçok sebep var. Buralar keşfedilmemiş yerler. Mayıs ayında iki metreye yakın kar var, biz de arkadaşlarımızla leğen ve poşetlerle kaymaya geldik ve çok eğlendik" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van Ovası, Muş, kurtik dağı
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