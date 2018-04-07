Melih Kibar’ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti

“Hababam Sınıfı”, “Çobanyıldızı”, “Sevdan Olmasa”, “İşte Öyle Bir Şey” besteleriyle hatıralarımızda yer edindi... Vefatının üzerinden 13 yıl geçse de Melih Kibar’ın besteleri unutulmuyor.

Kibar, 1951 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Müzik yeteneğini ailesi küçük yaşta fark etti. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Yarı Zamanlı Tiyatro bölümüne başladığında 8 yaşındaydı.

İlerleyen zamanlarda, müzik hayatına Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk’la devam etti. 1974’te ilk albümünü çıkardı.

“Panayır Günü” bestesi TRT’de yayınlanan “Oyun Treni” programına jenerik müziği seçildi.

Çiğdem Talu ile birlikte 8 yılda 270 şarkı

Melih Kibar, Çiğdem Talu ile tanıştığında ise birliktelikleri müzik sektöründe büyük bir fark yarattı. Çiğdem Talu edebiyatçı bir ailenin kızıdır. (Araba Sevdası yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’in torununun kızıydı.) Ancak o edebiyat yerine İngilizce öğretmenliğini seçti. Daha sonra da şarkı sözü yazarlığına başladı. Kibar ile birlikte 270 şarkıya imza attılar.

‘İşte Öyle Bir Şey’, ‘Sevdan Olmasa’, ‘Bir de Bana Sor’ şarkıları Türk halkının yüreğine işledi.

“Bende bu cehennem gibi yürek olmasa

Bende deli rüzgâr gibi hasret olmasa

Bir de cana can katan o sevdan olmasa

Ah bu hayat çekilmez”

Melih Kibar, 54 yıllık hayatına birçok ödül sığdırdı. Polonya’nın Sopot şehrinde “En Başarılı Orkestra Şefi” ödülü, “İçimdeki Fırtına” ile “Yılın Bestecisi” ödülü, “Hababam Sınıfı” için hazırladığı besteyle “Altın Portakal Film Müziği Ödülü” ve daha birçok ödülün de sahibi oldu.

Birçok ünlü yapıtı unutulmaz kılan Kibar, 7 Nisan 2005’te cilt kanseri sebebiyle hayata veda etti. Bıraktığı eserler Türk halkının dilinden düşmeyecek.

Kaynak: TRT Haber, AA

