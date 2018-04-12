Lale tarlalarında kırım zamanı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2006 yılında başlattığı "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında, İstanbul’un dört bir yanını süsleyen lalelerin üretildiği tarlalarda kırım dönemi başladı.

Çiftçiler, Silivri'nin Seymen köyünde, lale soğanlarının güçlenmesi ve büyümesi için lale çiçeklerinin baş kırım işlemi yaptı.

İstanbul'un dört bir yanında görenlerin bakmaya doyamadığı rengarenk lalelerin bir kısmı Silivri'nin Seymen köyünde, bir kısmı da Konya'nın Çumra bölgesinde yetişiyor.

Silivri'deki 4 dönüm arazide 1 milyon lale soğanı üretiliyor.

Lale soğanları üretiminin bir aşaması olan lale taç yapraklarının kırılması işlemi gerçekleştiriliyor.

Lale taç yapraklarının koparılmasıyla bitki gücünü soğanlarına yönelterek lale soğanlarının çoğaltılması sağlanıyor.

400 bin tohumluk ekim yapıldı

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ. Çiçek Üretim Şefi Mustafa Karaağaçlı, 4 bin metrekarede 400 bin adet tohumluk ekim yapıldığını söyledi.

Karaağaçlı, lale baş kırımının üretimin bir aşaması olduğunu anlatıyor.

"Üretici, fındık büyüklüğünde olan tohumlukları tarlaya ekiyor. Bu aşamada lalenin taç yaprağını kırdırıyoruz ki bitki besin elementlerini kök bölgesine yönlendirelim diye. Yönlendirdiğimiz zaman daha büyük kalibrede soğan elde ediyoruz. Bir sonraki yıl peyzaj alanlarında daha gösterişli lalelerin görünmesini sağlıyoruz. Haziran ortası ve temmuz başlarında lale soğanlarının hasadını yaptıktan sonra, uygun koşullarda bekleteceğiz, kasım, aralık ayında peyzaj alanlarına dikeceğiz."

"Alım Garantili Mevsimlik Çiçek, Lale ve Gül Üretimi", kapsayıcı iş modellerine "örnek model" olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı Araştırma Kataloğu’nda yer almaya uygun görüldü.

"Onlar bizim çocuklarımız gibi"

Silivri ve Köyleri Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kooperatifi Başkanı Erdinç Atmaca da genel olarak mevsimlik çiçek yetiştiriciliği yaptıklarını, lale üretiminin de ek bir gelir sağladığını anlattı.

"Lale yetiştiriciliğinin zahmeti çok. Her aşamada insan gücü isteyen bir iş ama severek yaptığımız için bize zor gelmiyor."

Atmaca, "Onlar bizim çocuklarımız gibi. İlk aşamadan, çiçeklendiği aşamaya gelmesi bizi mutlu ediyor" diyor.

Kaynak: AA