Kurtik Dağı, Nisan'da da kayakçıları ağırlıyor

Muş'ta kayakçılar, 2 bin 200 rakımdaki Kurtik Dağı Çavuştepe mevkisinde nisan ayında kayak yapıyor.

Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları artarken, Kurtik Dağı'nın güneş görmeyen yüzünde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buluyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli kayak antrenörü Veysel Oğlağo, sporcuların antrenman yapabilmesi için bölgedeki karın yeterli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada bir kayak merkezi tesisimiz olursa, milli takıma hazırlanan sporcularımızı da sezon sonu olmasına rağmen buraya getirip antrenman yaptırabiliriz. Bu sayede önümüzdeki kışa daha hazır girebiliriz."

Ağustos'a kadar kayak yapılabilir

Kayak antrenörü Yakup Ferhatoğlu ise Türkiye'deki sporcuların en büyük sorunlarından birinin yeterince antrenman yapamamak olduğunu söyledi.

Ferhatoğlu, antrenman için yurt dışına kamplara gittiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Oysa bizim ülkemizde bu imkanlar mevcut. Yeter ki bunları değerlendirebilelim. Kurtik Dağı ve Çavuş Tepe mevkisindeki kar sayesinde ağustos ayına kadar kayak yapılabilir."

Yakup Ferhatoğlu, yetkililerin bölgeye kayak merkezi yapmalarını talep etti.

Kaynak: AA