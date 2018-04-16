Köyünde çekilen filmle hayatı değişti

45 yaşındaki Abdullah Aslan, Şanlıurfa'da yaşıyor.

Şehrin Birecik ilçesinin bir köyünde çekilen sinema filminden etkilendi. Tarlasını satarak oyunculuk eğitimi aldı, ardından yapım şirketi kurdu ve ilk filmini çekti.

Bentbahçe'de yaklaşık 4 yıl önce çekilen bir sinema filminde aldığı rol Aslan'ı çok etkiledi.

Tarlasını sattıktan sonra hayalini gerçekleştirmek için Gaziantep'te 3 yıl tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. Kendi filmini çekmek için yapım şirketi kurdu. Bir süre sonra köyüne dönen Aslan, kendisinin de rol aldığı, köylülere borçlu olan bir kişinin başında geçenlerin anlatıldığı "Horoz Bayram" adlı komedi filmini çekti. Çekimleri kısa süre önce tamamlanan film, 20 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

Abdullah Aslan, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemedi. İnşaat işlerinde ve lokantalarda çalıştı, uzun yıllardır da çiftçilik yaparak geçimini sağladı.

"Eğitimin ardından eşim Elif Aslan ile yapım şirketi kurduk. Birçok zorluğa rağmen de ilk filmimi çekmeyi başardım. Köyümüzde filmimizi çektik. Eşim de rol aldı. Çok güzel bir film olduğuna inanıyorum. Komedi türü filmimizin senaryosunu Azerbaycanlı İmmir Memmedi yazdı, yönetmenliğini ise Mustafa Diyar Demirsoy yaptı. Film, Bayram'ın köylülere olan borcunu ödememek için çevirdiği fırıldaklar ve başından geçen ilginç olayları konu alıyor. Filmimizin çekimleri yaklaşık 6 ay sürdü."

"Yol çok meşakkatli"

Filmi çekmek için babasından kalan gayrimenkulleri sattığını aktaran Aslan, sinemanın bir tutku olduğu ve bu işe gönül verdiği için birçok şeyi göze aldığını anlattı.

"Bu yol çok meşakkatli. Bu işe başlarken destek aradım fakat istediğim desteği göremedim. Zaman zaman alay konusu olduk. İnsanlar destek olmak bir yana, macera peşinde koştuğumu ve hiçbir şekilde böyle bir işi beceremeyeceğimi düşündüler. Bu beni daha çok kamçıladı. Hiçbir kişi ve kurumdan destek almadan, gayrimenkullerimi satarak bu yola başladım. Bütün olumsuzluklara rağmen bu sinema filmini bitirmeyi başardım."

Aslan, gelecekte bölgede yaşanan tarla kavgalarını konu alan bir sinema filmi de çekmeyi planlıyor.

Kaynak: AA