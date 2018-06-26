Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonunda ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nin desteğiyle Bişkek Manas Sinema Salonu'nda başlayacak "Türk Filmleri Haftası" dolayısıyla Büyükelçilik rezidansında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü ve Yönetmen Öner Kılıç, Prodüktör Ahmet Edebali, Yerli Düşünce Derneği Editörü Koray Tümay ve gazetecilerden Bikem Öğünç ile Murat Öztekin katıldı.

Onur konukları 'Burak Demir' ve 'Sezgin Erdemir'

Etkinliğin onur konuğu ise, "Diriliş Ertuğrul" dizi oyuncularından Burak Demir ve Sezgin Erdemir olacak.

Bu yılki Türk Filmleri Haftası kapsamında ilk kez film gösterimlerinin yanı sıra Türkiye'den yönetmenler ve oyuncuların Kırgızistan sinema sanatçılarıyla buluşacağı ve halkın katılacağı söyleşiler organize edileceği belirtildi.

Filmlerin ücretsiz gösterileceği etkinlik 30 Haziran'da sona erecek

Etkinlikte "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Aile Arasında", "Mor Ufuklar", "Mezarcı", "Dağ 2" adlı filmler Bişkek'teki sinemaseverlerle buluşacak.

Tüm filmlerin ücretsiz gösterileceği "Türk Filmleri Haftası" 30 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA