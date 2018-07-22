İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı" Bosna Hersek'te

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Kurulu desteği, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde, Saraybosna'daki bir alışveriş merkezi önünde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe çok sayıda Saraybosnalı katıldı.

Türk halk oyunları, kukla ve semazen

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Türk halk oyunları, kukla ve semazen gösterileri, alkış topladı.

Türk kahvesi ve Osmanlı macunu ikram edildi

Kervanda sergilenen ebru ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları büyük ilgi gördü.

Konuklara, Türk kahvesi ve Osmanlı macunu gibi Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

"İki coğrafya arasında kopmayacak bağlar var"

Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Recep Şencan, projeyle, Türk kültürünü Balkanlar'da tanıtmak istediklerini belirtti.

Şencan, Balkanlar'ın aslında Türkiye'ye yabancı olmadığını, iki coğrafya arasında tarihten gelen kopmayacak bağların var olduğunu söyledi.

5 farklı Balkan ülkesinde program düzenlenecek

Söz konusu projenin ilk olarak 2015'te düzenlendiğini ifade eden Recep Şencan, Balkan Kervanı ile 5 farklı Balkan ülkesinde 8 farklı şehirde program yapacaklarını anlattı.

5 Ağustos'a kadar devam edecek Balkan Kervanı projesi kapsamında, Bosna Hersek'in ardından, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'da da etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA