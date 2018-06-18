İki asırlık ev ilgi odağı oldu

Etrafındaki yapıların zaman içinde çoğalmasıyla uzaktan fark edilmesi güçleşen ancak ilçe sakinlerinin yakından bildiği, bir kısmı da ahşap evin iç süslemeleri ilk günkü haliyle korunuyor.

Geleneksel Türk evini yansıtması nedeniyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel makalesine de konu olan ev meraklılarını ağırlıyor.

"Etrafında hiç ev yoktu"

Evin sahibi 82 yaşındaki Hidayet İlhan, tarihi evi 1957 yılında babasının işleri dolayısıyla şehir merkezine yakın olduğu için satın aldıklarını söyledi.

Evi aldıklarında etrafında fazla yapının olmadığını anlatan İlhan, "Ev o zamanlar çok lüks ve güzeldi. Şu anki hali de ilk günkü gibi. Aldığımızda etrafında neredeyse hiç ev yoktu. Burası adeta saraydı. Hatta babam ‘saray aldık’ diye söylenmişti. O zaman için 29 milyona satın almıştık" dedi.

"Gören hayran kalıyor"

İlhan, evi görmek isteyen vatandaşlar ile sanat tarihçilerini sık sık ağırladıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Evi aldığımızda tarihi yapı olduğunu bilmiyorduk. Bizim burada tarihi bir kule var, orayı incelemeye gelenler evimizi de ziyaret etti. Evim eski olunca merak edip geliyorlar. 'İçerisini görebilir miyiz?' diye sürekli arıyorlar. Buraya her gelen hayran kalıyor. 'Ne kadar güzel, dinlendirici bir yer' diyorlar. Bu eve sahip çıkılmasını istiyorum. Ziyarete de açılabilir."

Yetkililere de seslenen İlhan, evin korunmasını istediğini dile getirdi.

Türk evi geleneğini yansıtıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş ise evin nadir görülen bir yapı olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin bilimsel bir makale kaleme aldığını ifade eden Pektaş, 19. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı değerlendirilen evin, gerek mimari düzeni gerekse süsleme özellikleriyle Türk evi geleneğini yansıttığını, bunu mimari olarak iki katlı dış sofalı planı, yüksek duvarlı avlusu, malzemesi, hayat ve oda düzeninde görmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Pektaş, kapılardaki süslemenin ev sahibinin ekonomik gücü doğrultusunda yapıldığına dikkati çekerek, yerel süsleme özelliklerinin yanında çağın estetik anlayışı ve üslup özelliklerini de yansıttığını ifade etti.

Nadir süslemeleri var

Evin çok iyi korunduğuna da işaret eden Pektaş, "Kapısında çift başlı kartal kompozisyonu var. Bu çok nadir görülen bir durum. Koçarlı, tarihi yapılarıyla, mezar taşlarıyla kültürümüz için önemli bir yer. Bu ev de kültürümüze dikkat çekici bir katkı sunuyor. Mimari ve süsleme özellikleri açısından benzer örnekler ve ev sahibinden edinilen bilgiler de dikkate alındığında, 19. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı anlaşılıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA