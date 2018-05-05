Gençler "İrade, Erdem ve Hürriyet" temasıyla buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (KAGEM) bu yıl beşincisini düzenlediği Kocatepe Gençlik Fuarı başladı.

Bu sene, "İrade, Erdem ve Hürriyet" temasıyla gençleri ağırlayan fuarın açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gerçekleştirdi. Erbaş, yaptığı açılış konuşmasında, insan olmanın önemine vurgu yaptı.

İnsanı diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli özelliklerini "akıl ve irade ile donatılması, vahye muhatap kılınması ve sorumluluk sahibi olması" şeklinde sıralayan Erbaş, bu sayede insanın doğru ile yanlış, iyi ile kötü, güzel ve çirkini ayırt edip, tercihlerinde serbest bırakıldığını söyledi.

Erbaş, bunun, insanın irade sahibi olmasının sonucu olduğuna dikkati çekti.

"İnsana düşen, iradesini kontrol altında tutarak, onu her daim iyilik ile erdem yolunda kullanmaktır. Eğer insan ahlak, hukuk ve sorumluluk bilinciyle iradesini yönetmezse, yönetemezse arzularının esiri olması kaçınılmazdır. Ulvi bir amaçla dünyaya gönderilen insana yaratıcının gösterdiği en büyük ideal, yaratılış gayesine uygun biçimde dünya hayatını şekillendirmek, yeryüzünde iyiliğin hakim olması için çalışmak ve nihai hedef olarak Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır.

Bunun yegane yolu da kişinin iradesini Hak Teala'nın muradıyla buluşturması ve kulluk bilinciyle erdemli bir hayat yaşamasından geçmektedir."

"Erdemli davranışın kaynağı, kişinin hür tercihi ve özgür iradesidir"

İnsanın ahlak, erdem, Müslümanca ilkeli yaşayış ve inançtan uzak durduğunda, inandığı gibi yaşamayıp yaşadığı şeylere inanmaya başladığı takdirde "aşağıların en aşağısı" olacağını belirten Erbaş, "İnsanın iradesiyle ilişkisi en somut şekliyle davranışlarında ortaya çıkmaktadır. İnsana yakışan her halükarda erdemli bir tavır ve duruşu hayat tarzı olarak benimsemektir." dedi.

Erbaş, erdemin, hak duyarlılığını hayata hakim kılmak, hiçbir ayrım yapmadan herkes için din, can, akıl, mal ve neslin dokunulmazlığını kabul etmek olduğunu vurgulayarak, "Erdemli davranışın kaynağı kişinin hür tercihi ve özgür iradesidir. İnsanın izzet ve asaletinin ölçüsü de bütün düşünce, tavır ve davranışlarında inanç, erdem ve insan olma değerini esas alarak hür tercihiyle hareket etmesidir." dedi.

Özgürlüğün, insana Allah tarafından bahşedilen bir değer olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Modern zamanın en popüler kavramlarından biri olan hürriyet, daha kapsamlı bir muhasebeyle yeniden ele alınmaya muhtaçtır. Zira kölelik için demir zincirlerin kullanılmadığı günümüzde insanın onurunu zedeleyen, değerini, haklarını, şahsiyetini, kazanımlarını ve tercihlerini yok sayan her türlü unsur, köleleştirmenin enstrümanı haline gelmiştir. Belki ayakları, elleri demir zincirlerle prangaya vurulmuyor ama gönlü, kalbi, yüreği, insanı özgürlükten uzaklaştıran ve tutsak haline getiren o kadar çok engel, vasıta ve unsurla köleleştiriliyor ki insan, bunlardan da neslimizi korumamız gerekiyor.

Bu noktadaki nihai çözüm, Allah'ın iradesine teslim olarak, beşerin iradesine de eşyaya mahkum olmaktan kurtulmaktır. Bu itibarla daha güzel bir dünya idealiyle hür iradesini sorumluluklarıyla bütünleştirerek, erdemli bir hayatın inşası için çalışmak hepimizin en önemli gayesi olmalıdır."

4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda birinci olan öğrencilere tebrik

Erbaş, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda birinci olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini tebrik ederek, TDV'nin ödüllerini verdi.

Açılışta TDV KAGEM Gençlik Merkezi Müdür Vekili Nurcan Yavuzyiğit ve Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyye Haliloğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Erbaş, stantları gezerek gençlerle sohbet etti.

Kaynak: AA