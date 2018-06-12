Genç sanatçılara 147 bin 500 lira ödül

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Kapıları Aralamak" konulu "Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması" sonuçlandı.

Yarışmaya 343 eser katıldı

Yarışmaya katılan 343 eser arasından, seçici kurul tarafından belirlenen 10 eser 9 biner lira başarı ödülüne, 10 eser 3 bin 500'er lira mansiyona, 30 çalışma ise yine 750'şer liralık sergileme ödülüne değer görüldü.

Yarışmada 147 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.

Başarı ödülüne, Kıvılcım Harika Seydim, Uğur Bişirici, Mustafa Sevinç, Abdurrahman Coşkun, Ali Kanal, Berna Dolmacı, Umut Şen, Sıla Uğurlu, Rasim Sarıkaya, Kemal Yıldız layık görüldü.

Tuğba Aydın, Eren Çağdaş Karasu, Ersin Gücenmez, Fatih Temiz, Beril Nur Denli, Doğancan Yıldırım, Engin Konuklu, Burak Yiğit, Ebru Uğur ve Görkem Barshan mansiyon ödülü kazandı.

Meltem Begiç, Yunus Demir, Burak Kabadayı, Safigül Kurtyiğit, Pınar Topsakal, Yasin Şirin, Filiz Uzuner, Hüseyin Aksoy, Lütfullah Genç, Onur Kuran, Özcan Yıldız, Özgür Ballı, Rabia Demir, Şeyma Başaran, Cemre Demırgıller, Ayşenur Ceren Asmaz, Duygu Kornoşor Çınar, Güray Lap, Hale Feriha Hendekcigil, Kübra Aytöre, Zekiye Budak, Fatma Bişirici, Hazal Ünsal, Hümeyra Topuzoğulları, Ali Cihan Kayalıoğlu, Burak Erim, Onur Kaya, Aykut Hızlıok, Hamza Kırbaş ve Zeynep Merve Mızrak'ın eserleri ise sergileme ödülü aldı.

Seçici kurul tarafından belirlenen 50 eser, oluşturulacak sergiyle yıl içerisinde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA