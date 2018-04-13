Engelli köpek fotoğrafçısı: Alex Cearns

Alex Cearns’ın çok özel bir işi var: “Hayvan Fotoğrafçılığı Uzmanı”

Çocukluğunu Avustralya’nın güneyindeki bir kırsalda, köpeklerle çevrili bir yerde geçirdi. Hayvanlar her zaman onun en iyi arkadaşıydı.

Akla gelebilecek her türlü hayvanın fotoğrafını çekiyor: Köpekler, kediler, sürüngenler, kuşlar, keçiler, koyunlar, penguenler…

Şimdiyse İngiltere’de Dogs Today Magazine dergisinde köpek fotoğrafçılığı yapıyor. İşinde o kadar başarılı ki, ona dünyanın en iyi köpek fotoğrafçısı da deniyor.

Alex, kamerasının büyüsü ile hayvanların ruhlarını yakalıyor ve kaydediyor. Fiziksel engelleri veya deformeleri bulunan köpeklerin fotoğraflarını “Perfect Imperfection” yani Türkçesi “Mükemmel Kusurlar” kitabında topladı.

Ona göre bütün köpeklerin ortak bir yanı var: Azim.

“Köpekler kendilerini engelli olarak görmüyorlar. Gerçekten anı yaşıyorlar!”

Alex’in yaptığı en etkileyici şey ise izleyici ile konusu arasında yürekten bir bağ kurması. İnsanlara değerli gezegeni birlikte paylaştıkları hayvanları her ne olursa olsun sevmelerini öğütlüyor.

Köpeklerin fotoğrafını çekerken onlarla göz teması kurmuyor. Ne olursa olsun 2 metre uzakta duruyor ve onların rahatça oyuncaklarıyla oynamasını sağlıyor.

Alex, bugüne kadar 200’den fazla ödül kazandı. Fotoğraflar sayısız Avustralya ve uluslararası medya kuruluşlarında yayınlandı.

Kaynak: Houndstooth Studio by Alex Cearns

