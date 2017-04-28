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Dünyaca ünlü yıldızlar İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Dünyaca ünlü müzisyenler Viktoria Mullova, Igudesman&Joo, Mirusia, Salut Salon ve Imamyar Hasanov "İstanbul Night Flight" konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.

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Dünyaca ünlü yıldızlar İstanbulda müzikseverlerle buluşacak

Dünyaca ünlü müzisyenler Viktoria Mullova, Igudesman&Joo, Mirusia, Salut Salon ve Imamyar Hasanov "İstanbul Night Flight" konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.

Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda bulunan Aya İrini'de düzenlenecek "İstanbul Night Flight" konserler serisi, Events Across Turkey organizasyonuyla İstanbul dinleyicisini dünya starlarıyla bir araya getirecek.

Etkinlikler, yaşayan en büyük violin virtüözü olarak bilinen ve alanında birçok ödülü bulunan Viktoria Mullova'nın 15 Mayıs'taki konseriyle başlayacak.

Klasik müzikte çığır açan ikili Igudesman&Joo ise 15 Eylül'de müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İlk kez I·stanbul dinleyicisiyle buluşacak olan "Andre Rieu'nun Avustralya melegˆi" ünlü soprano Mirusia, "From the Heart" turnesiyle 15 Ekim'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

Tümü kadınlardan olus¸an dünyaca ünlü kuartet Salut Salon da 28 Ekim'de İstanbul'da ilk kez dinleyicisiyle buluşacak.

Serinin son etkinliği, 29 Ekim'de Senfoni Orkestrası'nın es¸ligˆinde ilk kez prömiyeri yapılacak "An Epic Symphony" olacak. Gecede, müzikseverler dünyada kemançanın varisi olarak bilinen Imamyar Hasanov'un soloistligˆinde, onun geceye özel besteledigˆi kemança üvertürünü, Türkiye'nin önemli gruplarından Athena ile Agˆır Roman filminin orijinal müziklerinin sesi Yusuf Tas¸kın'ın özel performansıyla dinleyecek. "An Epic Symphony" konseri, daha birçok eserin yer alacagˆı repertuvarın yanı sıra uluslararası mapping sanatçılarının sergileyeceği gösteriyle renklenecek.

Sınırlı sayıda dinleyiciye ev sahipliği yapacak konserlerin biletleri "biletix.com" adresinden temin edilebiliyor.

Etiketler: Viktoria Mullova, Igudesman&Joo, Mirusia, Salut Salon, Imamyar Hasanov, İstanbul Night Flight konserleri, Aya Irini, virtüöz
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