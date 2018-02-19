Dünyaca ünlü Blue Man Group Türkiye'ye hayran kaldı

İsmini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi karakterden alan müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group, İstanbul’daki ilk performansını 13 Şubat’ta sahneledi ve 25 Şubat’a kadar Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.

Blue Man Group’un eşsiz şovları, her yaştan izleyiciyi kendisine hayran bırakıyor. Aralıksız 90 dakika süren şovda mavi adamlar, hiç konuşmadan, sadece müzik ve hareketlerle iletişim kuruyor.

"Çok farklı kültürler var, çok derin bir toplum"

İstanbul’un, enerjisi çok güzel, harika bir şehir olduğunu söyleyen grubun kaptanı Adam Erdossy, şöyle konuştu:

“Beni İstanbul’la ilgili en heyecanlandıran şey, “İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek” filmiydi. Çünkü ben müziği çok seviyorum. Müzisyen değilim ama şovda harika müzisyenlerle farklı enstrümanlar çalıyorum. İstanbul’a gelip bunu yaşamak çok büyülü ve benzersiz bir deneyimdi. Çok farklı kültürler var. Çok derin bir toplum anlayışı var, farklı kültürlerle beraber yaşayan topluluklar var. Enerjisi çok güzel bir şehir. Pazarlarda yürümek, şehrin farklı yerlerine gitmek, her yerin kendi kimliğinin olduğunu görmek benzersiz ve güzel bir deneyimdi.”

"Tarkan’ın bir şarkısını çaldık ve işe yaradı"

Grup aynı zamanda her şehir için farklı performans hazırlıyor.

“Bu çok eğlenceli bir şey ve aynı zamanda bir deney. Müziğimizin bizim kelime hazinemiz olduğu büyük bir şov ortaya koyuyoruz. Bu yüzden Türkiye gibi yeni bir yere geldiğimizde ben ve takım oturup ‘Biz izleyicinin daha önce duyduğu bir şov, müzik ortaya koymak istiyoruz ki insanlarla bağlantı kuralım, ondan sonra ilerleyelim’ diyoruz. Bazı arkadaşlarımıza ve sanatçılara ‘Biz Türkiye’ye geliyoruz, Türkçe müzik çalmak istiyoruz. Fikriniz var mı’ diye soruyoruz. Yani biraz ‘deney’ yapıyoruz. İstanbul’da da ilk defa yeni bir şey denedik. Tarkan’ın bir şarkısını çaldık ve işe yaradı. Tarkan’ı daha önceden de biliyordum. Berlin’de yaşıyorum çünkü ve Tarkan Almanya’da da çok büyük bir yıldız”

"Şehri bir an önce keşfetmek için sabırsızlanıyorum"

Grup İstanbul’daki şovlarının harika geçtiğini ve seyircinin de heyecan verici olduğunu da söylüyor.

“Her zaman İstanbul’a gelmek istemiştim. Şehri bir an önce keşfetmek için sabırsızlanıyorum. İstanbul’daki gösterilerimiz harika geçiyor, seyirci de heyecan verici. Bu, oturup izledikleri sıradan bir şov değil. Şovun içerisindeki ses oluyorlar, kendileri neredeyse bir ‘Mavi Adam’ oluyor. Biz insanlarla bağlanmak, iletişim kurmak ve güzel vakit geçirmek istiyoruz. Şova bir katılım var. Komik bir şey olduğunda kalkıp bize yardımcı olmanız gerek. İzleyici bunu gördüğünde ‘Aman Allahım ben de bunun bir parçasıyım’ diyor. İstanbul’daki şovlarımızda izleyicinin bunu kısa bir sürede anladığını gördüm.”

Kaynak: DHA