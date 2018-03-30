TRT dizileri uluslararası alanda beğenilerek takip ediliyor. TRT 1'in en sevilen dizilerinden Diriliş Ertuğrul, şimdi de Latin Amerika'da fırtına gibi esiyor.

Dizinin fragmanları Şili'de reklam panolarını süslüyor. Otoyollar, çarşılar, köprüler, otobüs durakları Diriliş Ertuğrul'un fragmanlarıyla donatıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu anlatan dizi; Afganistan, Pakistan, Ürdün, Lübnan, Azerbaycan ve Arap Dünyası'nda da ilgiyle izleniyor.

Genç-yaşlı Diriliş Ertuğrul hayranları, dizinin başladığı saatlerde ekrana kilitleniyor.

Ortadoğu'dan Asya'ya, Balkanlardan Latin Amerika'ya kadar milyonlarca insan Türk dizilerinin yeni bölümlerini dört gözle bekliyor.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok dizi film ihraç eden ülke.

Kaynak: TRT Haber