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Buradasınız : » » Diriliş Ertuğrul şimdi de Latin Amerika'da

Diriliş Ertuğrul şimdi de Latin Amerika'da

TRT 1'in en sevilen dizilerinden Diriliş Ertuğrul, son olarak dizileriyle bir döneme damga vuran Latin Amerika'da büyük ilgiyle izleniyor.

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Diriliş Ertuğrul şimdi de Latin Amerikada

TRT dizileri uluslararası alanda beğenilerek takip ediliyor. TRT 1'in en sevilen dizilerinden Diriliş Ertuğrul, şimdi de Latin Amerika'da fırtına gibi esiyor.

Dizinin fragmanları Şili'de reklam panolarını süslüyor. Otoyollar, çarşılar, köprüler, otobüs durakları Diriliş Ertuğrul'un fragmanlarıyla donatıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu anlatan dizi; Afganistan, Pakistan, Ürdün, Lübnan, Azerbaycan ve Arap Dünyası'nda da ilgiyle izleniyor.

Genç-yaşlı Diriliş Ertuğrul hayranları, dizinin başladığı saatlerde ekrana kilitleniyor.

Ortadoğu'dan Asya'ya, Balkanlardan Latin Amerika'ya kadar milyonlarca insan Türk dizilerinin yeni bölümlerini dört gözle bekliyor.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok dizi film ihraç eden ülke. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, latin amerika, TRT 1
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