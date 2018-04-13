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Devlet Tiyatroları'nda yerli yazarlar ödüllerine kavuştu

Devlet Tiyatroları'nda 2014-2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu oynanmış yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için ödül verildi.

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Devlet Tiyatrolarında yerli yazarlar ödüllerine kavuştu

Devlet Tiyatroları (DT) sahnelerinde, 2014-2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu oynanmış yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde ödül verildi.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk tiyatrosunun ancak kendi yazarlarıyla gelişebileceğini, büyüyebileceğini söyledi.

Türkiye'de 2013-2014 sezonunda yüzde 68 olan yerli yazar oranının, bu sezon yüzde 48 civarında olduğunu belirten Kurt, bu oranın, her yıl en az yüzde 70 olması gerektiğini de anlattı. Kurt, şunları söyledi:

"Dünyanın kabul ettiği klasikleri oynayalım ama en önemli şey yerli yazarlarımızın gelişmesi. Türk tiyatrosu öz evlatlarımızla gelişmeli. Repertuarımızda dünyanın her türlü yazarının eserleri var ama bizim yazarlarımızın eserleri dünya tiyatrosunda oynamıyor. Türk tiyatrosunun yazarları da Türkiye'yi dünyada temsil edebilsin istiyoruz."

Yurt dışına özgün eser gönderemiyoruz

Kurt, 8 bölgede altı uluslararası, iki de ulusal düzeyde yaptıkları festivallere yılda 45 ülkenin davet edildiğini, bu ülkelerin de Türkiye'yi davet etmesi gerektiğinden bahsederek, şunları söyledi:

"Yılda 150 oyumuz var. Yurt dışında turneye götüreceğimiz zaman, içinde bizim öz kültürümüzü anlatan, özgün bir Türk eseri göndermekte zorlanıyoruz." 

2018-2019 sezonunda 12 yerleşik bölgede 12 kadın yazarın eserini 12 kadın yönetmen sahneleyecek.

Kurt, Türk tiyatrosunun gelişmesini ve ilerlemesini çok istediğini ve bunun için üniversitelerde yeni bir proje başlattıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Tiyatroları
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