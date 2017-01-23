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Çukurova Senfoni'den "nefesli çalgılar" konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Nefesli Çalgılar Topluluğu, 27 Ocak’ta konser verecek.

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Çukurova Senfoniden &quot;nefesli çalgılar&quot; konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Nefesli Çalgılar Topluluğu, 27 Ocak’ta konser verecek.

ÇDSO’dan yapılan açıklamaya göre, ÇDSO'nun bu haftaki solistleri, trompet sanatçıları Julian Lupu ve oğlu Renato Lupu, konserin ilk bölümünde; Antonio Vivaldi’nin “2 Trompet İçin Konçertosu” ve George Gershwin’nin “Trompet ve Orkestra için Mavi Rapsodi” adlı eserlerini seslendirecek.

ÇDSO Nefesli Çalgılar Topluluğu, konserin ikinci yarısında Johann Strauss’un “Serenade Op.7” ve Betin Güneş’in “Azeri” adlı eserlerini Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda 27 Ocak Cuma günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek konseri, besteci, piyanist, tromboncu, orkestra şefi Betin Güneş yönetecek. 

Etiketler: çukurova senfoni, nefesli çalgılar topluluğu, konser
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