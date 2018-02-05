Birbirinden özel antika ürünler Ankara'da meraklısına sunuluyor

Kimi geçmişe duyduğu özlemi gideriyor, kimiyse koleksiyonuna bir parça daha arıyor.

Gümüş kaşıklardan çay fincanına, tabaklardan gramafonlara, onlarca yıllık kapı kilitlerinden ayakkabı kalıplarına kadar zamana meydan okuyan binlerce çeşit ürün, antika pazarında tezgahlardaki yerini alıyor.

Pazarın en dikkat çeken ürünleriyse porselenler. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği antika porselenler göz kamaştırıyor. Tezgahlarda, Ruslardan kalma gece görüşü dürbünü gibi çok ilginç ürünler de bulunuyor.

Antika pazarlarının en vazgeçilmezi ise gramofonlar. Fiyatları biraz el yaksa da hem kulaklara hem de göze hitap ediyor.

Zamanda yolculuk yapmak isteyenler, antikalara ilgi duyanlar için Ayrancı Antika Pazarı her ayın ilk pazar gününde Ankara'da meraklılarını bekliyor.

Kaynak: TRT Haber