Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde "Kütüphanede Bir Gece" etkinliği düzenlendi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki etkinliğe İskender Pala, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan ve Beşir Ayvazoğlu katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da yer aldığı gecede, sohbet edildi, şiirler okundu.

Yavuz Bingöl'ün bağlama çalıp türkü söylediği programda, yazar İskender Pala, türkülerin sözlerini yorumladı.

Pala, türkülerin eğlencenin çok ötesinde bir konu olduğuna işaret ederek, "Türkülerin, bir kültür ve medeniyet birikimini ihya, yeniden yaşama ve ruhlarımızda duyarak kimliklerimizi edinmeye yönelik bir şey olduğunun hepimiz farkında olmalıyız. Çünkü her bir dizesinde, mısrasında bizim medeniyet birikimimizin göstergeleri gizli. Yani bunu eğlence olarak algılayıp, iki gün sonra herhangi bir şekilde yanlış bir yoruma mahal bırakılmasın diye bunu söylüyorum" diye konuştu.

"Türkülerde samimiyet var"

Karikatürist, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan da asıl işi mizah olduğu için diğer konularda olduğu gibi türkülerde de detaylara dikkat ettiğini söyledi.

Kaçan, şarkı ya da türkülerde, söz ve müziğin ayrı ayrı düşünülmesi durumunda şaşırtıcı sonuçların ortaya çıkabileceğini belirterek, türkü sözlerini mizahi bir dille yorumladı.

Kaçan, türkülerde bir samimiyet olduğuna işaret etti.

"Şu anda iletişim çağındayız. Kardeşlerimizin hepsinin elinde cep telefonları, akıllı telefonlar, bir şekilde iletişiliyor, haberleşiliyor. Böyle bir şey yokken ister istemez şarkılarla, türkülerle, şiirlerle insanlar birbiriyle haberleşiyordu belki. Duygularını, düşüncelerini o şekilde birbirlerine iletiyorlardı. Hatta biraz daha ileriye gideyim, o zamana göre konum bile atıyorlardı. 'Yüce Dağ Başındayım', al sana konum attım. 'İndim Dere Kenarına', 'Ada Sahillerinde Bekliyorum', bunların hepsi günümüzle karşılaştırdığımızda bir tür konum atma şekilleri."

Yazar Beşir Ayvazoğlu ise Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin tarihçesini anlatarak, kütüphanenin açıldığı yıllarda kapısında sıra oluştuğunu, bugünlerde ise kütüphanelere ilginin az olduğunu dile getirdi.

Yavuz Bingöl'ün okuduğu "Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan" adlı Aşık Yunus'a ait eseri yorumlayan Ayvazoğlu, birçok şairin Yunus Emre'nin şiirlerine benzeyen şiirler yazdığını, bunlardan birinin de Aşık Yunus olduğunu aktardı.

Kaynak: AA