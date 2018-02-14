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Buradasınız : » » Belçika'da "Binche Karnavalı" kutlandı

Belçika'da "Binche Karnavalı" kutlandı

Belçika'da ortaçağ kostümlerinin giyildiği ve 'portakal savaşı'nın yapıldığı 'Binche Karnavalı'na binlerce kişi katıldı.

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Belçikada &quot;Binche Karnavalı&quot; kutlandı

Belçika’nın Valon bölgesinde düzenlenen karnaval, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel olarak sadece erkeklerden oluşan ve Orta Çağ'a özgü kostümler giyen bin kadar kişi, bal mumundan maskeleri, yeşil gözlük ve bıyıklarıyla katılımcıların ilgi odağı oldu.

Katılımcıların birbirlerine portakal fırlattığı ve kafalarına tüylü şapkalar giydikleri karnavalda, portakalların kişilere isabet etmesi "prestijli" bir durum olarak algılanıyor.

Baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen karnaval her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu ve ilgi çekti.

Kökleri 14'üncü yüzyıla kadar uzanan Binche Karnavalı, 2003'te UNESCO tarafından ''somut olmayan kültürel miras" olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: portakal savaşı, ortaçağ, Binche Karnavalı, Belçika
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