Batı Karadeniz'de yayla mevsimi başladı

Düzce'de yaylalar, yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Şehrin sıra yaylaları olan ve rakımları 1200 ila 1800 metre arasında değişen Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylaları, şehir merkezlerinden gelen yaylacıları ağırlıyor.

Bölgenin en kalabalık yeri olan Balıklı Yaylası'nda küçük ve büyükbaş hayvanların otlaklara serilmesiyle oluşan manzara eşliğinde günlerini geçiren yaylacılar, elektrik ve şebeke hattı olmadan doğal şartlarda yaşıyor.

Vatandaşlar, dağların eşsiz manzarasında güneşin ağarmasıyla başlayan günlerini, hayvanları ve bahçelerine gösterdikleri ilgiyle, komşu sohbetleriyle geçiriyor. Karanlığın çökmesiyle odun sobalarının ısıttığı yayla evlerinde yeni günü bekliyorlar.

"Kış bitse de yaylaya çıksak diye bekliyoruz"

Yaylacılık yapan Mehmet Er, çocukluğunu geçirdiği ve kışın özlemle andığı Balıklı Yaylası'na gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Er, 12 yıldır hayvanlarla yaylaya geldiğini, kış aylarında da Gölyaka ilçesindeki Gölormanı köyüne gittiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Yaylaya Mayıs ayının 20'sinde çıktık, Ekim ayının sonlarına doğru da köye geri döneceğiz. Burada doğal bir hayat yaşıyoruz. Doğal süt ve etten yiyoruz. Hayvanların tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Yaylada hayvanlar daha güzel besi alıyor, doğal ortam olduğu için burada hayvanlara yem vermiyoruz."

Yaylalarda sağlıklı bir yaşam sürdüklerini söyleyen Er, yaz aylarının gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini anlattı:

"Kış bitse de yaylaya çıksak diye bekliyoruz. 6-7 ay kış geçmek bilmiyor. Kışın dahi traktörlerle gezmek için geliyoruz, özlemimizi giderip geri dönüyoruz."

Elektrik, bilgisayar, telefon yok

Er, yayladaki komşuluk ilişkilerinin şehirdekinden farklı olduğunu da söyleyerek, "Buradaki komşuluklar ile şehirdeki arasında çok büyük fark var. Burada elektrik, bilgisayar, telefon yok. Burada akşam olduğu zaman komşulara gidip eskileri konuşuyoruz, gaz lambası ortamında oturuyoruz" dedi.

Ayrıca Ramazan ayının da yaylada daha rahat geçtiğini söyleyen Er, "Yayla sıcak olmuyor, insan acıktığını fark etmiyor. Burada Ramazan ayı güzel geçiyor. O yüzden Ramazan ayı gelmeden yaylaya çıkalım diye bakıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA