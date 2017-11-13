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Buradasınız : » » 'Ayla' filmini 3 haftada yaklaşık 2 milyon kişi seyretti

'Ayla' filmini 3 haftada yaklaşık 2 milyon kişi seyretti

Türkiye'nin Oscar için "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı gösterdiği "Ayla" filmini 3 haftada yaklaşık 2 milyon kişi seyretti.

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Ayla filmini 3 haftada yaklaşık 2 milyon kişi seyretti

Türkiye'nin Oscar için "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde, aday adayı gösterdiği "Ayla" filmi, 3 haftada yaklaşık 2 milyon kişi tarafından seyredildi.

"Ayla" filminin yapımcısı Dijital Sanatlar'dan yapılan açıklamada, kahraman Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile minik Ayla'nın sevgi ve özlem dolu 65 yıllık hikayesinin, Türk halkını sinemada bir araya getirdiği belirtilerek, "Ayla" filminin yaklaşık 2 milyon kişi tarafından seyredildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ayla" ekibinin, Anadolu'yu dolaşarak filmi sineseverlerle seyrettiği ve sorularını cevapladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu özel etkinlik, geçtiğimiz hafta Zile'den başladı, Ankara ve İzmir'le devam etti. Kasım ayı sonuna kadar sürecek Anadolu turunda ekip Nevşehir, Adana, Antalya, Antakya, İskenderun, Gaziantep, Eskişehir, Konya'nın ardından Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin memleketi Kahramanmaraş'a gidecek." 

Etiketler: türkiye, oscar, ayla
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