Aydın'da 18. Uluslararası Balkan Festivali'ne yoğun ilgi

18. Uluslararası Balkan Festivali, Aydın Valiliği'nin desteği, Efeler Belediyesi ile Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla Atatürk Kent Meydanı'nda başladı.

Etkinlikte, Makedonya'dan gelen halk oyunları ekibinin yöresel oyunları ilgiyle izlendi.

Vatandaşlar Türk ve Makedon bayrakları ile oyunlara eşlik etti

Meydanda toplanan bazı vatandaşlar da ellerine Türk ve Makedonya bayrakları ile oyuna eşlik etti.

Makedonyalı sanatçı Tatijana Stefanovska festivalde sahne aldı.

"Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz"

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Makedonya'dan gelen çok değerli sanatçılar ve misafirlerinin olduğunu belirterek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden etnik yapı farklılıklarını gözetmeden, din, dil ayrımı yapmadan Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan yurttaşlarımızı eşit sayan anlayışla Aydın'ımıza hizmet ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Elif Birsoy, "Bu bizim bir kültürümüz. Bizim için çok güzel oldu. Gerçekten çok eğlenceliydi" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA