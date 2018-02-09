Ankara 12. kez 'Ankara Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapacak

300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Ankara Sahaf Festivali ile birlikte düzenlenecek olan fuar, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor. 22 sahafın da hazır bulunacağı Kitap Fuarı'nda okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşacak.

Onur yazarı Atilla Dorsay

Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, İLESAM ve Avrasya Yazarlar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 12. Ankara Kitap Fuarı’nın onur yazarı Atilla Dorsay olacak. Yazarın okurları ve hayranları fuarda kendisiyle tanışma ve söyleşi imkanı bulacak. 16 Şubat Cuma günü gerçekleşecek fuarın resmi açılış töreni sonrasında Ankara’daki bazı sinema sanatçılarına teşekkür plaketi takdim edilecek.

Uluslararası konuk Dmitry Glukhovsky

Ankara Kitap Fuarı, bu yıl yurt dışından oldukça önemli bir yazarı ağırlayacak. Fuara konuk olacak 1979 doğumlu Rus gazeteci ve bilim-kurgu roman yazarı Dmitry Glukhovsky’nin kitapları kamuoyunda ‘çok satan değil, kapışılan’ olarak tanımlanıyor. Yazarın en çok bilinen romanı ise Metro 2033. 25 farklı dile çevrilen ve 3 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan roman, yazarı tarafından 18 yaşında yazılmaya başlandı.

Türkiye’nin en ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği fuarın bu sene 450 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Ayrıca yayın sponsorunun Radyo 7 olacağı fuarın girişi hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak.

Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA