Anadolu kültürünü sanatla geleceğe aktarıyorlar

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi için yapılan yetenek sınavında başarı sağlayarak 4 yıl boyunca sanat eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, resim, heykel, seramik, grafik, geleneksel Türk sanatları, sahne sanatları ve müzik bölümlerinde akademik eğitim alıyor.

Eğitimlerinde sanatsal alanda teorik bilgiler alan öğrenciler daha sonra atölye çalışmalarıyla bilgileri pekiştiriyor.

Öğrenciler, atölye çalışmalarında, yağlı boya, özgün baskı, vitray ve cam, fresko, mozaik, metal, ahşap, taş ve beton benzeri maddeleri kullanarak, at, leylek ve çeşitli hayvan figürlerinin yanı sıra bölgenin kültürel ögelerini yansıtan yapıtlar üretiyor. Öğrencilerin sanatsal yapıtları başta üniversitenin yerleşkesi olmak üzere kamu ve kurumlarına yerleştiriliyor.

Çalışmalarıyla söz konusu kurumlara estetik kazandıran öğrenciler, özellikle Urartular'dan Doğu Roma İmparatorluğu'na Selçuklular'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin kültürünü yansıtan Türk çadırı, bağlama, tarihi eserlerin maketleri, bölgede yetişen şairlerin heykelleri, geçmişte yörede kullanılan araç gereçlerin çeşitli tasarımları ve topaç gibi çocuk oyunlarına ait birçok ögelerle Anadolu kültürünü gelecek kuşaklara taşımayı amaçlıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, öğrencilerle bölgenin kültürüne yönelik sürekli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgede önemli bir sanat misyonunu yerine getirdiklerini dile getiren Bulat, "Bölümlerimize 26 yıldır öğrenci alıyoruz. Bu tarihten itibaren Doğu Anadolu'nun yanı sıra farklı bölgelerden gelen öğrencilerimiz sanat eğitimi alıp mezun oldu, şimdi bizi ve bölgemizi temsil ediyorlar." dedi.

Öğrenciler kültür elçiliği yapıyor

Bulat, fakültedeki bölümler sayesinde öğrencilerinin ülkenin ve bölgenin kültürünü uluslararası boyuta taşıyan birer elçi görevi yaptığını anlatarak şöyle devam etti:

"Öğrenciler, anlatım ve ifade dilleriyle çevresinde gördükleri hayata dair ne varsa renk ve biçimleri kullanarak çalışmalarında anlatıyor. Görevimiz öğrencilerin ürettikleri estetik obje veya sanatsal çalışmaları insanlarla paylaşmak. Öğrencilerin çalışmalarının olumlu tepki alması onları teşvik edip heyecanlandırıyor."

Kültürü sanat anlayışına göre yorumluyorlar

Bulat, öğrencilerin akademik eğitim sonrası 3. ve 4. sınıflarda tamamen serbest tasarıma yönlendirildiğini ifade ederek "Öğrenciler bölgemizin kültürünün yanı sıra daha önce yaşamış uygarlıklarının kültürlerini de yorumlayıp kendi sanat anlayışına göre iki ve üç boyutlu biçimlendiriyor. Öğrencilerimiz, dünyada ve ülkemizde yaşanan sorunları da irdeleyip sanatsal tasarımlar yapıyor." dedi.

Mustafa Bulat, öğrencilere ağırlıklı olarak çağdaş ve sanatsal akademik eğitim verildiğini belirterek, öğrencilerin çalışmalarının 4 yıllık eğitimlerinin ardından sergilendiğini ve arşivlendiğini sözlerine ekledi.

Metal çalışmalar ilgi çekiyor

Fakültenin Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisi Murat Arslan, farklı tarz ve anlayışlarda çalışmalar yaptığını söyledi.

Arslan, zamanının büyük bölümünü atölyede geçirdiğini aktararak, "Sanat alanında sürekli yenilikler yaparak kültürümüzü yansıtmaya çalışıyoruz. Birçok kişi çalışmalarımızı sergilerde görüp şaşırıyor, özellikle metal çalışmalarımız ilginç karşılanıyor." dedi.

Aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi Iraklı Samer Ziya, hocalarının kendisine sanatsal çalışmalar ortaya koyarken yardımcı olduğunu ve yapıtlarının sergilerde gösterildiğini kaydetti.

Kaynak: AA