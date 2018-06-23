Almanya'da "600 yıllık Polonya-Türk dostluğu" fotoğraf sergisi

Almanya'da Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Düsseldorf Polonya Enstitüsü'nün iş birliği, iki ülkenin Köln Başkonsolosluklarının desteği ile "600 yıllık Polonya-Türk dostluğu" fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide 50 fotoğraf yer alıyor.

"İki ülke dostluğu gelecekte de devam edecek"

Serginin açılışına katılan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ünlü şair Adam Mickiewicz’in İstanbul'da öldüğünü ve Leyla Gencer, Nazım Hikmet gibi önemli şahsiyetlerin ise Polonya'da kökleri olduğunu hatırlattı.

Ceyhun Erciyes, iki ülke dostluğunun iyi olan seyrinin gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Diplomatik ilişkiler 1414'te başladı

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut iki ülkenin köklü geçmişini Polonya devletinin kuruluşunun 100. yılında Köln'de anmaktan kıvanç duyduklarını söyledi.

Yılmaz Bulut, Polonya Kralı Wladyslaw II. Jagiello'nun Osmanlı sarayına iki elçi göndermesiyle, 1414 yılında diplomatik ilişkiler ile başlayan Türkiye ile Polonya arasındaki dostluğun Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılından günümüze kadar devam ettiğini vurguladı.

Polonya'nın Köln Başkonsolosu Jan Sobczak da Osmanlı Devleti'nin 123 yıl boyunca Polonya’nın bölünmesini kabul etmeyen tek ülke olduğunu ve Polonya sefiri için sarayda bir koltuğun daima boş bırakıldığını söyledi.

Sergi 2 Eylül'e kadar açık kalacak

Sergide, İstanbul'da yer alan tarihi Polonezköy'ün fotoğrafları ile Türkiye’deki Polonyalıların günlük yaşamını konu alan fotoğraflar yer alıyor.

Dönemin önemli paşa ve şahsiyetleri ile Polonya’nın tarihi şehirlerinin fotoğraflarının da yer aldığı sergi 2 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA