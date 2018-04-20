Adıyaman'daki "yüzen adalar" ziyaretçi bekliyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda vatandaşlar bir yandan doğal güzellikleri seyrederken, diğer taraftan da baraj göletinde balık tutmanın keyfini çıkartabiliyor.

Çelikhan Kaymakamlığı'nın kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırdığı bölgeye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Çat Barajı kurulmaya başladığında burada yer alan yüzen adaların ise devasa büyüklükte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bazı adalar da karaya vurdu. İnönü Üniversitesi ile yapılan çalışmalar neticesinde bazı bölgelere çelik halatlar gerilmek suretiyle adaların karaya vurması engellemeye çalışıldı ve kısmen başarıldı. Yüzen adalar karaya vurduktan sonra içten içe yanmaya başlıyor. Belli bir süre yandıktan sonra da yüzemez hale geliyor ve 'torf' diye adlandırılan çiçek ekim toprağına dönüşüyor. Yaz dönemine kadar birkaç adadan torfu göle kavuşturmuş olacağız. Bu toprakları mevcut yüzen adalarımızın üzerine güzelce örtü olarak sereceğiz ve üstlerine çiçek ekmek suretiyle yüzen adaların görselliklerini artıracağız."

Ekşi, bölgeye daha fazla turist çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bingöl'deki küçük adacıklar sayılmadığı takdirde geniş çaplı kütleleri itibariyle Çelikhan'daki adalar Türkiye'de tektir. Bu adaları turizme kazandırmayı ve buraya daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA