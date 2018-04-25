Abdülhamid hayatını ve tahtını koruyabilecek mi?

Her bölümde izleyiciye tarihten bir kesit sunan Payitaht Abdülhamid’in yeni fragmanı yayınlandı.

Fragman, Bidar'ın oğlu Abdülkadir’e neler olduğunu sormasıyla başlıyor. Abdülkadir ise “İhtilal yapıyorlarmış anne” diyor. Bunun üzerine Bidar Kadın ve Seniha Sultan dehşete düşüyor. Bidar'ın tek dediği ise “Baban!” oluyor.

Abdülhamid “Düşmanın azametine değil, Allah’ın yazdığı kadere boyun eğeriz” diyerek, Parvus’un hain planına karşı çıkacağının sinyalini veriyor.

Parvus, 47. bölümde, Abdülhamid’i tahttan indirmek için orduyu kışlasından çıkarmıştı. Yeni bölümde, sokaklara dökülenler “Ya saraya gireceğiz ya mezara. Ona bu kadar yaklaşmışken ancak öldürerek kurtuluruz” diyorlar.

Parvus yaptıklarıyla yetinmiyor

Parvus, isyan çıkarmakla yetinmeyip, Abdülhamid’in telgraf hattını da ele geçirecek. Ardından, Abdülhamid’in hafiyelerine suikast emri verecek. 48. bölümde merak edilen sorulardan biri, Parvus'un, Abdülhamid’i bitirmeye bu kadar yakınken başarılı olup olamayacağı.

Yeni bölümde, Mahmud Paşa, isyancılara karşı çıkmak için kendini ortaya atacak. Bir yandan da Meyyit, Fehim Paşa ve adamları Saray’a destek olmaya giderken tuzağa düşürülecek.

Efsun’un varlığına dayanamayan Handan kendi kaybedip Efsun’a saldıracak.

Haremdeki olaylar iyice artarken, Abdülhamid hem içerden hem dışardan uğradığı ihanetlerle sarsılacak. Bidar ise haremdeki dengeleri sağlamaya çalışacak.

48. bölümde en çok merak edilen soru ise Abdülhamid’in hayatını ve tahtını koruyup koruyamayacağı.

Yeni bölümde Buket Kahraman, Bulgar göçmeni İrena rolüyle kadroya katılacak.

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Selen Öztürk'ün paylaştığı dizi, 48. bölümüyle 27 Nisan Cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber