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75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen Altın Küre (Golden Globe) ödülleri sahiplerini buldu.

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75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 75'incisi düzenlenen ödül töreninde kadına yönelik tacizi protesto etmek amacıyla kadın oyuncuların siyah giymesi dikkat çekti.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen gecenin sunuculuğunu ünlü komedyen Seth Meyers üstlendi.

Oscarların habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "En Karanlık Saat" filmindeki rolü ile Gary Oldman oldu.

Fatih Akın'a ödül

Fatih Akın imzalı Almanya-Fransa ortak yapımı "In The Fade" yabancı dilde en iyi film seçildi.

"Suyun Şekli" adlı filmin yönetmeni Guillermo Del Toro en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. 

Komedi-müzikal dalında en iyi film ödülü Lady Bird filminin olurken filmin oyuncusu Saoirse Ronan da bu dalda en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne ise James Franco layık görüldü.

En iyi film "Three Billboards" seçildi

En iyi film ödülü "Three Billboards"a giderken filmin başrol oyuncusu Frances McDormand en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: altın küre ödülleri
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